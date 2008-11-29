Українці йдуть від розрахунків готівкою

Частка безготівкових операцій з платіжними картками в I півріччі зросла на 4,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 р., до 49,4% - за даними Національного банку України.

Показники кількості та обсягу операцій з використанням випущених українськими банками платіжних карток збільшились на 28% кожен: відповідно до 2,352 млрд операцій і 1,667 трлн грн.

Найбільша кількість безготівкових операцій припадає на розрахунки в торговельній мережі – 51%, а за обсягами домінують перекази з картки на картку – 40,5%.

Загальна кількість платіжних карток в Україні станом на 1 липня склала 63,2 млн шт., з яких понад 60% – активні платіжні картки.

При цьому безготівкові операції за допомогою безконтактних і токенізованих карт складають відповідно 30% і 29% загальної кількості та обсягу безготівкових операцій з використанням платіжних терміналів.

Кількість безконтактних платіжних карт з початку року зросла на 36% - до 5,3 млн шт. Нагадаємо, в 2018 р. держателі платіжних карток українських банків провели 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше показника 2017 р. обсяг операцій зріс на 35,4%, до 2,877 трлн грн.