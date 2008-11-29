Знайдена ще одна причина старіння клітин

Клітина старіє, коли перестає синтезувати нуклеотиди, які є «цеглинками» ДНК і грають важливу роль в енергетичних та інформаційних процесах всередині клітини. До такого висновку прийшли вчені з Технічної школи Вітербі при Університеті Південної Каліфорнії (США), чия робота опублікована в Journal of Biological Chemistry. Коротко про неї розповідає прес-служба університету.

Клітинне старіння – це процес, при якому порушується цикл життя клітини у відповідь на такі стреси, як скорочення довжини теломер (ділянки на кінцях хромосом, які виконують захисну функцію), пошкодження ДНК або онкогенна передача сигналів. Старіючі клітини сприяють як вікової дегенерації, так і гіперпластичних патологій, включаючи рак. Зазвичай людські епітеліальні клітини починають старіти, як тільки припиняється поділ клітини – цей процес відомий як репликативне старіння.

Як з'ясувалося, велику роль в реплікативному старінні грають також нуклеотиди, а вірніше-припинення їх синтезу. Вчені провели експеримент з молодими клітинами – змусили їх припинити виробляти нуклеотиди. В результаті клітини почали в'янути.

До теперішнього часу старіння перш за все вивчали в клітинах, відомих як фібробласти. Це найбільш поширені клітини, які складають сполучну тканину. Замість них команда Технічної школи Вітербі звернула увагу на епітеліальні клітини. Ці клітини "вирівнюють" поверхні органів і структур в організмі, і в них же виникає більшість ракових захворювань.

Вчені відзначили, що старіння найбільш широко відомо як захисний бар'єр організму від раку: коли клітини отримують пошкодження, які можуть піддаватися ризику перерости в рак, вони «включають» команду «старіння» і припиняють розмножуватися, щоб рак не розвивався і не поширювався.

Дослідження відкриває шлях до нових методів боротьби з раком, а також знаходить застосування в області розробки ліків, які можуть усунути старіючі клітини, щоб забезпечити людині здорову старість.