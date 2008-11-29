Українські аграрії збільшили обсяги виробництва на 12%

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні поточного року склав 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період збільшили виробництво на 21,6%, а господарства населення – на 1,3%. Виробництво рослинницької продукції за сім місяців цього року зросла на 20,4% порівняно з січнем-липнем минулого року.

Зростання виробництва цієї продукції на сільгосппідприємствах склало 31,5%, А в господарствах населення-5,5%. Водночас виробництво тваринницької продукції за січень-липень збільшилося на 2,2% порівняно з січнем-липнем минулого року. Зростання виробництва на сільгосппідприємствах склав 7,7%, при цьому в господарствах населення виробництво тваринницької продукції скоротилося на 2,7%.

Як повідомлялося, зростання сільгоспвиробництва в 2018 році склало 7,8% в порівнянні з 2017 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 12,1%, а господарства населення – на 2,2%.