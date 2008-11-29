Окуляри доповненої реальності можуть допомогти людям зі слабким зором краще орієнтуватися в навколишньому середовищі

Майже у кожного з 30 американців старше 40 років спостерігається слабкий зір - значне порушення зору, яке неможливо виправити за допомогою окулярів, контактних лінз, ліків або хірургічного втручання.

У новому дослідженні пацієнтів з пігментним ретинітом - успадкованим дегенеративним захворюванням очей, що призводить до погіршення зору, дослідники з Школи медицини Кека (США) виявили, що адаптовані окуляри доповненої реальності (AR) можуть поліпшити мобільність пацієнтів на 50% і поліпшити продуктивність на 70%.

«Сучасні технології для слабозорих, використовують віртуальну реальність, обмежені і можуть бути досить складними у використанні або вимагають, щоб пацієнти проходили глибоке навчання», - сказав Марк Хумаюн - доктор медичних наук, професор університету офтальмології в школі Кека.

«Застосовуючи інший підхід - використання допоміжних технологій для покращення, а не заміни природних відчуттів - наша команда адаптувала окуляри AR, які проектують на сітківку пацієнта яскраві кольори, що відповідають сусіднім перешкод», - сказав Хумаюн.

Пацієнти з пігментним ретинітом носили адаптовані окуляри AR, коли проходили курс перешкод на основі функціонального тесту, затвердженого Управлінням з контролю за продуктами і ліками США. Використовуючи відео кожного тесту, дослідники записали кількість випадків, коли пацієнти стикалися з перешкодами, а також час, необхідний для проходження курсу. У пацієнтів було в середньому на 50% менше зіткнень з предметами при використанні адаптованих очок AR.

Пацієнтів також попросили взяти дерев'яний кілочок на чорному тлі, розташований за чотирма іншими дерев'яними кілочками, не торкаючись передніх предметів. Пацієнти продемонстрували збільшення ефективності захоплення на 70% при використанні окулярів AR.

«У пацієнтів з пігментним ретинітом знижується периферичний зір, і при слабкому освітленні це ускладнює виявлення перешкод і загарбання об'єктів. Їм часто потрібні засоби пересування для переміщення, особливо в темряві», - говорить Анастасіос Н. Ангелопулос - керівник дослідницького проекту в науково-дослідній лабораторії Хумаюна в школі Кека.

«Використовуючи AR, ми прагнемо поліпшити якість життя пацієнтів зі слабким зором, підвищуючи їх впевненість у виконанні основних завдань, що в кінцевому підсумку дозволяє їм вести більш незалежний спосіб життя», - говорить Ангелопулос.

Система AR розкладає об'єкти в межах 6-футового каркаса чотирма яскравими, чіткими кольорами. При цьому окуляри забезпечують візуальні колірні сигнали, які допомагають людям з обмеженим периферичним зором інтерпретувати складні середовища, наприклад, уникати перешкод в погано освітлених місцях.

Для цього дослідники використовували процес, який називається одночасним визначенням розташування та картуванням, що дозволяє окулярам AR повністю відображати тривимірну структуру кімнати в реальному часі. Окуляри потім перевели цю інформацію в напівпрозоре кольорове візуальне накладення, яке виділило потенційні перешкоди яскравими квітами, щоб допомогти пацієнтам з просторовим розумінням і сприйняттям глибини. Ця технологія може працювати на комерційно доступних пристроях.

За словами Хумаюна, хоча в цій системі є технічні проблеми, а витрати досить істотні, цей тип допоміжних технологій може в кінцевому підсумку стати більш практичним для повсякденного використання в найближчому майбутньому.