МВФ зробив зауваження Україні

Національний банк України зобов'язаний проводити ретельну і незалежну оцінку кандидатів до наглядових рад державних банків.

Про це йдеться в заяві Міжнародного валютного фонду, випущеному у зв'язку з рішенням НБУ дискваліфікувати 5 членів наглядової ради Ощадбанку.

"Обов'язком НБУ є проведення ретельного та незалежної оцінки, яка включає застосування професійного судження про те, чи є кандидати в наглядові ради кваліфікованими і чи відповідають вони всім юридичним вимогам", – пояснили в МВФ.

У МВФ нагадали, що для незалежних членів наглядових рад державних банків ці правові вимоги, викладені в ст. 7 закону України "Про банки і банківську справу", також включають строгі стандарти незалежності та відсутності конфлікту інтересів.

"Закон України вимагає, щоб в якості наступного кроку Національний банк України офіційно затвердив кандидатури в наглядові ради держбанків", – йдеться в заяві.

НБУ 16 серпня без пояснення причин відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, що представляють інтереси зарубіжних кредиторів України. Таке рішення шокувало кредиторів України, які назвали його "безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків".