Русский Вулкан игровые автоматы официальный сайт и слухи вокруг него

Индустрия онлайн гемблинга в лице казино и игровых клубов относительно молодая. Первые сайты начали появляться только в конце 20 века. Но даже за небольшой срок они смогли превратиться в полноценную и популярную сферу с большими деньгами и перспективами. А игровые казино из простеньких порталов превратились в полноценные площадки (например, Русский Вулкан игровые автоматы официальный сайт). Разумеется, за прошедшие годы вокруг индустрии образовалось немало слухов, домыслов и заблуждений. И многие из них витают до сих пор. Начинающие игроки, начитавших отзывов других пользователей или статей, решат, что онлайн казино – это сплошной обман и тут плохо. Но на деле всё не так. И не помешает развеять парочку мифов.
Распространённые заблуждения об интернет казино
К наиболее известным мифам можно отнести следующее:
Не с кем общаться. В наземном заведении у вас есть возможность общаться с гемблерами и сотрудниками. В киберпространтстве же вы одиноки. Но это актуально лишь для классических онлайн казино. Более того, многим игрокам это и нужно – игры в одиночестве.
Если же вам это не подходит, то можно найти игровые клубы, где доступен онлайн чат прямо на сайте. В нём вы можете задавать вопросы, делиться впечатлениями и попросту вести беседу. А если это Live casino, то тут даже можно видеть через камеру дилера и общаться с ним;
Игровая зависимость. Существует слух о том, что долгая игра в онлайн казино приводит к зависимости. Речь идёт о той игровой зависимости, которой часто подвержены игроки наземных заведений. Она приводит к тому, что игроки постоянно хотят играть и делать ставки, независимо от результата. В итоге они тратят все сбережения, продают технику и мебель из дома – только чтобы продолжить. Но это, как правило, относится к классическим казино. Психологи из Гарварда организовали несколько проверок и показали, что риск получить ущерб, играя в интернет казино, очень низок. Так как тут нет полноценных ощущений. К тому же даже в наземных казино уже пытаются с этим бороться. В частности, ведут статистику игроков. И если кто-то играет слишком много, то ему могут запретить посещать заведение. А заодно и сообщат в соответствующую службу;
От игрока ничего не зависит. К сожалению, это частично глубокое заблуждение. Да, сидя за игровыми аппаратами на вебсайте, преимущество всегда будет на стороне казино. Безусловно, производители программ настраивают высокий процент возврата денег в слотах, допустим, 99%. Также у вас есть возможность контролировать депозит, время игры и список получаемых бонусов. А также запускать призовые уровни.