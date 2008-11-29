Сигнализатор загазованности

В бытовых условиях существует определенная опасность отравления окисью углерода, пропаном или метаном. Также есть небольшая вероятность возникновения пожара и даже взрыва. Основными причинами подобных происшествий являются – неаккуратное использование газового оборудования, не выполнение периодического обслуживания, неправильная установка системы, выход из строя газоперерабатывающих установок. Если говорить более подробно, то ЧП происходит из-за:

нарушения количества смеси топлива и воздуха;

повреждения запорной арматуры;

возгорания сажи, которая образуется на поверхности котла;

резкого колебания сжигающей камере котла;

разрушения, вызванного конденсатом;

сбитых настроек типовых КИП;

разгерметизации трубных соединений;

поломки газовых клапанов.

Чтобы избежать ужасных последствий и своевременно отреагировать на утечку, нужно установить в доме сигнализатор загазованности. Желательно сделать это в помещениях, где летучее едкое вещество обрабатывается и активно используется.

Функции, которые может выполнять устройство

Сигнализатор может иметь сразу несколько функций. Это возможно благодаря его специфической конструкции. Основным является – звуковое и световое уведомление (за счет индикаторов). Дополнительные:

отсекание газа при опасной ситуации (с помощью клапана);

вентиляция помещения, отправка оповещения на центральный пульт диспетчерской или пожарной службы (при подключении соответствующих электрических устройств к релейному выходу);

автономная работа (за счет подключения отдельного источника питания);

непосредственное подключение устройств к датчику (возможно благодаря специальным выходам питания).

Процедура установки и подключения датчика

Датчик угарного газа с сайта https://ukrspecavtomat.com.ua/products-category/signalizatory-gaza-bytovye/ можно установить самостоятельно, но с четким соблюдением установленных требований, правил и норм. В нынешних проектах по газификации указываются точные места для размещения подобных устройств и их суммарное количество, исходя из квадратуры жилой площади.

Сигнализатор размещается на стене рядом с газовым счетчиком, котлом, плитой, колонкой. Минимальное расстояние от газового прибора – 4 метра (по горизонтали). Где не стоит ставить датчик:

на расстоянии менее метра от горелки или духовки;

в местах повышенной концентрации пыли, жира, пепла и пара;

рядом с открывающимися окнами и поблизости с вентиляционными устройствами;

в местах длительного или периодического хранения краски (бензина, растворителей и прочих легковоспламеняющихся веществ);

рядом с неизолированными дымоходами.

В зависимости от плотности воздуха и газа высота размещения сигнализаторов может отличаться. Крепятся они на дюбеля. В конструкции корпуса предусмотрены специальные установочные отверстия. Для успешного монтажа не нужно разбирать устройство.

Подключать к сигнализатору дополнительные компоненты (клапана, электрические элементы, автономные источники питания) могут только опытные специалисты. Самостоятельно заниматься этим запрещено.