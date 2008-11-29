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Сигнализатор загазованности
В бытовых условиях существует определенная опасность отравления окисью углерода, пропаном или метаном. Также есть небольшая вероятность возникновения пожара и даже взрыва. Основными причинами подобных происшествий являются – неаккуратное использование газового оборудования, не выполнение периодического обслуживания, неправильная установка системы, выход из строя газоперерабатывающих установок. Если говорить более подробно, то ЧП происходит из-за:
Чтобы избежать ужасных последствий и своевременно отреагировать на утечку, нужно установить в доме сигнализатор загазованности. Желательно сделать это в помещениях, где летучее едкое вещество обрабатывается и активно используется.
Функции, которые может выполнять устройство
Сигнализатор может иметь сразу несколько функций. Это возможно благодаря его специфической конструкции. Основным является – звуковое и световое уведомление (за счет индикаторов). Дополнительные:
Процедура установки и подключения датчика
Датчик угарного газа с сайта https://ukrspecavtomat.com.ua/products-category/signalizatory-gaza-bytovye/ можно установить самостоятельно, но с четким соблюдением установленных требований, правил и норм. В нынешних проектах по газификации указываются точные места для размещения подобных устройств и их суммарное количество, исходя из квадратуры жилой площади.
Сигнализатор размещается на стене рядом с газовым счетчиком, котлом, плитой, колонкой. Минимальное расстояние от газового прибора – 4 метра (по горизонтали). Где не стоит ставить датчик:
В зависимости от плотности воздуха и газа высота размещения сигнализаторов может отличаться. Крепятся они на дюбеля. В конструкции корпуса предусмотрены специальные установочные отверстия. Для успешного монтажа не нужно разбирать устройство.
Подключать к сигнализатору дополнительные компоненты (клапана, электрические элементы, автономные источники питания) могут только опытные специалисты. Самостоятельно заниматься этим запрещено.
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