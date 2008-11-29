Україна втратила 17% трудових ресурсів

Трудовий ресурс в Україні вже скоротився до приблизно 15 млн чол. проти 18 млн в 2012-2013 рр. Про це повідомив радник президента Олег Устенко в коментарі виданню 112.

"Виною цьому не тільки міграція, але і погана демографічна ситуація в країні. В Україні терміново необхідно збільшити трудовий ресурс на не менше, ніж на 10%", – сказав він.

За словами О. Устенка, більш точний прогноз можна буде зробити тільки після перепису населення. За його словами, Україна продовжує втрачати трудові ресурси, що несе серйозні ризики і загрози для країни.

"Якщо нинішні темпи відтоку людського ресурсу збережуться, то виконання амбітної задачі, поставленої президентом за різкого нарощування темпів економічного зростання, виявиться нездійсненним", - сказав радник президента України.

Як відомо, на бізнес-форумі в Туреччині Володимир Зеленський пообіцяв, що економіка України буде рости по 5-7% на рік.

Трудова міграція – одна з головних загроз амбітної мети президента і його команди, зазначає 112. За словами О. Устенка, подальше погіршення ситуації несе серйозні загрози для всієї системи соціального забезпечення в країні та пенсійного забезпечення, зокрема.

"Якщо темпи відтоку робочої сили з країни будуть зберігатися на тому рівні, який ми спостерігаємо з 2014 рр., то в 2025 р. вона буквально впаде і країна не зможе виконувати свої соціальні зобов'язання.", - сказав він.

Не виключено, що Україні доведеться переходити на грузинську модель призначення однакових пенсій, абсолютно повністю не враховуючи при цьому ні робочий стаж, ні рівень доходів, заявив О. Устенко.

"Або – що ще гірше – треба буде переходити до практики деяких середньоазіатських країн, в яких взагалі не платять пенсії, а утримання людей похилого віку є обов'язком їхніх родичів. В перспективі, що триває в нинішніх темпах відтік робочої сили може стати фактором зниження довіри до країни з боку інвесторів. Це недовіра буде конвертовано в падіння темпів житлового будівництва, аж до згортання сегментів виробництва товарів для тривалого користування", – зазначив радник президент.