Вплив стресу на організм

Ми всі періодично потрапляємо в стресові ситуації, це нормально, оскільки повністю їх уникнути неможливо. Однак необхідно намагатися мінімізувати кількість негативних моментів у житті, оскільки стрес впливає не тільки на настрій, але і на фізичний стан. І ми зараз говоримо не про популярних в інтернеті фразах на зразок «шийна біль символізує вантаж образи на оточуючих», які не мають нічого спільного з справжнім поняттям «психосоматичні захворювання».

Вся справа в тому, що стрес – це цілком обґрунтована і нормальна захисна реакція людини на зовнішні подразники, які порушують наш емоційний баланс. Це і є справжньою причиною появи різних психосоматичних захворювань. Для боротьби зі стресом в нашому організмі передбачена спеціальна захист, яка активує викиди певних гормонів, що дозволяють мобілізувати всі сили організму на боротьбу з зовнішнім подразником. Однак, завдяки еволюції, сучасній людині не потрібно постійно бути готовим боротися за своє життя, ось і виходить, що на деякі, здавалося б, прості стресові ситуації наш організм реагує точно так само, як при прямій загрозі для життя.

Гормони, які викидаються в нашому організмі для допомоги при стресі, підсилюють швидкість реакції, підвищується серцебиття, розширюються зіниці, звужуються судини, зменшується сечовиділення, завдяки чому збільшується працездатність і стійкість нашого організму. Однак у подібної реакції є і зворотна сторона: у зв'язку з тим, що в сучасному світі стресові ситуації нас оточують всюди, відбувається виснаження організму. Так, наприклад, із-за частого підвищення серцебиття і зміни ширини судин, у людини виникають різні проблеми з серцем.

Як бачите, всі психосоматичні захворювання мають цілком просте фізіологічне пояснення. Саме тому необхідно мінімізувати кількість стресових ситуацій, більше часу приділяти тому, що вам подобається, і просто відпочивати.