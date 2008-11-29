Як працює пам'ять

Певні нервові клітини синхронізують свою роботу безпосередньо перед тим, як спливає спогад, - пише sciencenews.org з посиланням на Science.

За кілька секунд до того, як в мозку виникає спогад, певні нервові клітини вступають у колективна взаємодія. Виявлення цього сигналу, описане в «Науці» 16 серпня, проливає світло на таємничі процеси мозку, які зберігають і відтворюють інформацію.

Електроди, імплантовані в мозок пацієнтів з епілепсією, вловлювали нервові сигнали в гіпокампі - ключовому центрі пам'яті, коли пацієнтам показували зображення знайомих людей і місць, включаючи колишнього президента Барака Обаму і Ейфелеву вежу в Парижі. По мірі того, як учасники сприймали цю нову інформацію, електроди виявляли різновид мозкової активності, звану островолнові брижі, створювану скоординованої активністю багатьох нервових клітин в гіпокампі.

Пізніше пацієнтів із зав'язаними очима попросили запам'ятати фотографії. За одну-дві секунди до того, як учасники почали описувати кожну картину, дослідники помітили різкий стрибок пульсацій, що повторює брижі, виявлену, коли суб'єкти вперше побачили зображення.

Це відлуння говорить про те, що брижі в гіпокампі для вивчення нової інформації і подальшого її відтворення, - пишуть у дослідженні Іцхак Норман з Наукового інституту Вейцмана в Реховоті (Ізраїль) і його колеги.

Більш ранні дослідження показали, що ця брижі в гіпокампі важлива для формування спогадів. Але було неясно, чи зіграла брижі роль в пробудженні спогадів. В іншому недавньому дослідженні вчені також зв'язали синхронізовані коливання в двох частинах мозку з кращими спогадами про парах слів.