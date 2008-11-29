|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Как настроиться на обучение?
Не любите учиться? Много скучных и ненужных предметов? Да вы просто не умеете их «готовить»! Самую нудную информацию легче воспринимать, если вы хоть немного вовлекаетесь в процесс. Например, составляете свой личный конспект, дополняя его примерами, схемами и рисунками для лучшего запоминания. Возможно, в результате вы даже создадите свои личный учебник.
Этап первый — подбор канцелярии
Качество записей оценивают по содержанию и форме подачи. Поэтому до начала учебного процесса нужно приобрести удобные для вас материалы — ручки, карандаши, тетради. Для любимых предметов можно выбрать нестандартную канцелярию, например, необычные блокноты Orner, которые благодаря качественной обложке не растреплются даже в мягкой сумке. Доказано, что записи от руки намного результативнее набранного на клавиатуре текста, особенно если конспект — это не только буквы.
Продумайте стиль оформления записей — сегодня в интернете можно найти множество интересных и практичных идей для структурирования, иллюстрирования информации. Протестируйте выбранный способ — сколько времени уйдет на оформление одной страницы в таком стиле, насколько это помогло вам понять и запомнить новые данные?
Этап второй — начинаем обучение
Ознакомьтесь с планом обучения или составьте свой, если вы учитесь самостоятельно. Грамотное планирование способно снять лишнюю нагрузку и обеспечить максимальный результат учебы. Так, например, на освоение нового материала рекомендуют отводить не более 30-50 минут, после которых обязательно нужно устроить перерыв.
Вот ещё несколько рекомендаций:
Человек развивается до тех пор, пока познает новое, поэтому учеба для нас — естественный процесс, нужно лишь приложить должные усилия. Для начала — определить нужный вам курс и подобрать необходимые материалы, в том числе канцелярию для записей.
Інші статті номеру
|
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com