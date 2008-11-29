Какой тент лучше на ГАЗель

Предприниматели, занимающиеся транспортировкой грузов, знают как важно защитить товар от неблагоприятных погодных условий, УФ-излучения, дождя, ветра и пыли. Доставить заказ в целости и сохранности помогает тент на ГАЗель. Выбрав надежный и прочный материал, дополненный качественной фурнитурой, можно надолго обеспечить безопасную перевозку и удобную погрузку без лишних денежных затрат.

Из чего делают тенты на ГАЗель

Поскольку главной задачей автомобильного тента является обеспечение безопасности перевозимых товаров, то выбираемый материал должен обладать определенными характеристиками. Он обязан быть прочным, защищать от осадков, жары и холода, выдерживать механическое воздействие и легко чиститься. Сегодня популярны два вида тканей, отвечающие заданным параметрам:

Брезент. Полностью натуральный материал, не уступающий по своим характеристикам синтетическим тканям. Он не теряет популярности благодаря своей прочности и удобству в эксплуатации. Благодаря специальным пропиткам, брезент обладает высокой влагоустойчивостью, термостойкостью, воздухопроницаемостью. Он не подвержен гниению и образованию плесени, выдерживает перепады температур и защищает даже от сильного дождя и ветра.

Поливинилхлорид. Плотный, устойчивый на разрыв, ПВХ обладает отличными характеристиками, позволяющими эксплуатировать его в самых непредвиденных погодных условиях. Он не выгорает на солнце, отлично защищает от влаги, грязи и пыли, устойчив к коррозии, долговечен. Грузовые тенты выполняются при помощи сварки горячим воздухом, что гарантирует прочность и герметичность швов. Кроме того, дополнительную надежность можно обеспечить выбрав двухслойное покрытие со специальной синтепоновой прослойкой.

Нюансы при выборе

Решив приобрести тент, необходимо учитывать особенности транспорта. Модели машин выпущенные до 2003 года существенно отличаются от ГАЗелей более позднего периода. Крепления и кронштейны, фиксирующие полотно, разнятся по форме и месторасположению, что делает невозможным применение одного и того же тента для машин разного года выпуска.

К тому же, покупая накрытие для машины более позднего периода, необходимо знать, что особенности ее конструкции позволяют пусть не намного, но увеличивать объем кузова. Такие тенты изготавливаются на заказ и обойдутся дороже стандартных, но иногда выигранные 30-50 см способны окупить издержки.

Важно учитывать способ выгрузки товара. В зависимости от этого, тент оснащается одним или двумя клапанами, позволяющими загрузку либо сзади, либо сбоку. При необходимости можно заказать индивидуальный пошив, позволяющий погрузку сверху.

Часто компании-грузоперевозчики нуждаются в дополнительной рекламе. В таких случаях востребовано нанесение на транспорт логотипов, контактных данных и рекламных слоганов. Получить подробную консультацию и приобрести желаемый тент можно по ссылке ukrbrezent.com.