Як мозок вчиться читати

Функціональне МРТ демонструє, як символи набувають сенс і звучання в мозку.

При навчанні читання загогуліни і лінії перетворюються в букви або Символи, що несуть значення і мають звучання. Троє когнітивних нейробіологів окреслили шлях всередині мозку, який призводить до розпізнавання букв.

"Ми не розвивалися, щоб читати", - говорить Джо Тейлор - Студентка Університетського коледжу Лондона, яка працює над дослідженням в університеті Астон в Бірмінгемі (Англія). - Тому ми не народжуємося з цим умінням».

Тейлор - разом з Кеті Рэстл з Лондонського королівського університету Холлоуея в Эгхеме і Метью Девісом з Кембриджського університету – сконцентрувалися на області в задній і нижній частині мозку, званій вентральній потилично-скроневої корою, яка пов'язана з читанням.

Протягом двох тижнів вчені викладали вигадані слова, написані двома незнайомими архаїчними способами, 24 англомовним дорослим. Словами були присвоєні значення загальних іменників, таких як лимон або вантажівка. Потім дослідники використовували функціональний МРТ-сканування, щоб відстежити, які крихітні шматочки мозку в цьому регіоні стали активними, коли учасникам показали слова, вивчені на тренуванні.

Команда вчених виявила, що букви виглядають вигнутими або чіткими лініями в задній частині вентральної потилично-скроневої кори. Але коли в гру вступають звуки і значення, починає діяти той відділ в цій області мозку, який краще справляється з абстрактними поняттями.

Дослідження «дуже чітко відображає перетворення слова... при переході від ока до кори і руху вздовж кори», - говорить Девід Ротляйн - когнітивний невролог з Бостонської системи охорони здоров'я VA, не залучений в роботу.

Команда виявила, що слова в двох сценаріях з однаковою вимовою або значенням викликали подібну активність мозку. Мозок може розуміти слова, написані в різних шрифтах або розмірах не тільки за візуальними ознаками, але й тому, що мозок також пов'язує інформацію з тим, що він знає про розмовної мови, - говорить Тейлор. І зрештою, «коли ви бачите слово, ви відразу ж отримуєте його звук і його значення без будь-яких зусиль».

Відомо, що область мозку, нанесена на карту в процесі дослідження, обробляє візуальну інформацію. Кілька недавніх досліджень показують, що навчання читання робить частини вентральної потилично-скроневої кори більш пристосованими до читання, зміщуючи інші функції, такі як розпізнавання об'єктів, або посягаючи на області, які менш прив'язані до певних функцій, - каже Растл. Ця реорганізація може полягати в тому, що читання стає автоматичним. "Без цього шляху ... ми були б як діти, які читають букву за буквою", - каже вона.