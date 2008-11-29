Трамп хоче позбавити нелегалів шансу на громадянство США

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати права на надання громадянства дітям, які народилися на території США у батьків-неамериканців.

Про це він заявив у бесіді з журналістами, коли відбував з Білого дому для виступу в Луїсвіллі, штат Кентуккі, повідомляє радіо "Голос Америки".

За словами Д. Трампа, надання громадянства по праву народження – це відверто смішно. "Ми вивчаємо це питання дуже-дуже серйозно", – сказав він. Президент США не вперше піднімає цю тему, з подібними заявами він вже виступав у жовтні.

Але пропозиція про громадянство неминуче викличе тривалі юридичні суперечки про те, чи може президент змінити склалося уявлення, що 14-та поправка до Конституції США дає право на отримання громадянства будь-якій дитині, яка народилася на території США, незалежно від імміграційного статусу батьків.

Консервативний юрист Джеймс Хо, якого Д. Трамп призначив суддею федерального апеляційного суду, писав у 2006 р., до його призначення, що громадянство за народженням захищає дітей [нелегальних іммігрантів] не менше, ніж нащадків пасажирів корабля Mayflower, на якому одні з перших британських поселенців досягли берегів Америки.

Однак, за словами Д. Трампа, юристи запевнили його, що ця зміна може бути введено просто указом. Він наводив цей аргумент, ще будучи кандидатом в президенти, коли назвав громадянство за народженням магнітом для нелегальної імміграції і пообіцяв покласти йому край.

Дані про кількість жінок, які спеціально приїжджають в США, щоб народити дитину, відсутні. За оцінками Центру імміграційних досліджень, що виступає за посилення імміграційного законодавства, в 2012 р. близько 36 тис. жінок, що народилися за межами США, приїхали в країну, народили дитину, а потім поїхали.

У таких місцях, як Флорида, спостерігається бум так званого пологового туризму. Щороку сотні росіянок приїжджають в США, щоб народити дитину, виплачуючи 20-50 тис. дол. брокерам, які оформляють їм проїзні документи, проживання і перебування в лікарні.

Значне число жінок з Китаю і Нігерії також приїжджають в США з тієї ж причини. Заява Д. Трампа прозвучала на тлі спроб адміністрації провести зміни в імміграційній політиці, пропоновані його безкомпромісними радниками.