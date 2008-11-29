США і Китай відновлять торгові переговори

Сполучені Штати Америки (США) і Китай вирішили відновити торгові переговори щодо зниження мит. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на прес-конференції по завершенню саміту G7 у Франції, передає BBC.

За словами президента США, в неділю, 25 серпня, він мав телефонний дзвінок з Китаю, під час якого сторони домовилися відновити торгові переговори.

"Китай дзвонив вчора ввечері... сказав, давайте повернемося до столу (переговорів. – Ред.). Так що ми повертаємося до столу", – заявив Трамп.

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 серпня, Д. Трамп різко підвищив тарифи на мільярди доларів китайського імпорту у відповідь на нові мита з Пекіна. Китай поки не коментує, але раніше закликав до "спокою" для вирішення спору.