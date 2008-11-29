Скважина с водой на своем земельном участке

Владелец собственной площади без водоснабжения имеет возможность эксплуатировать почву, как источник воды. Для получения автономного источника следует провести бурение до водоносного слоя. В грунте существует два типа водоносного слоя:

Известняк. Артезианский горизонт сплошной, он залегает на глубине от тридцати до двухсот метров в различных районах. Песок. Слой песчаника прерывающийся, глубина его залегания равна от десяти до тридцати метров. Есть населенные пункты, где бурить на песок не рекомендуется.

Требуется достичь слой и начать прокачку источника. Анализируется территория, определяется структура почвы и глубина залегания слоев. Вместе с владельцем определяется слой, который станет источником. Специалисты начинают бурить и выполнять обустройство. Результат работы — хозяин получает источник, готовый к эксплуатации.

Подробнее о типах водоносных источников

В результате бурения скважины для воды получается абиссинская или артезианская скважина. Абиссинские это песчаные источники. Разница заключается в качестве воды, комфорте эксплуатации, полноводности.

Артезианские источники отличаются большим дебитом, дают от трех до пяти кубометров в час. Если известняк плотно насыщен, происходит самостоятельный излив. Водоотдачи хватит на дом с множеством точек водозабора. Одна хорошая скважина в состоянии обслуживать несколько домов.

Абиссинские колодцы имеют низкий дебит. Водоотдача иногда достигает меньше куба за час. Колодцы промерзают зимой и пересыхают летом. Из неглубокого залегания, вода может содержать бактерии. Абиссинские источники отлично подойдут для полива, использовать них для питья не рекомендуется.

Процесс бурения на воду

Эксперты, занимающиеся бурением, действуют по алгоритму:

На территорию приезжает бригада и подробно обследуют территорию участка. Устанавливается буровая техника и бурит до водоносного слоя. Ствол трубы обсаживается и прокачивается до кристально чистой воды. Выдается технический паспорт, бухгалтерская документация и сдается объект. Устье обвязывается, по желанию владельца проводиться водопровод к жилью.

Процесс занимает от двух до трех дней. В критических случаях до пяти дней. По требованию владельца, добавляются дополнительные функции.

Стоимость бурения на воду

Цена рассчитывается индивидуально. Составляется смета и на этапе планирования учитываются возможные затраты. Ценовая политика бурения под ключ состоит из нескольких этапов:

аренда техники;

стоимость установленного оборудования;

оплата трудоемкости бригады.

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Бурильных компаний достаточное количество. Одним из лидеров на рынке является компания «Акватория», занимающаяся бурением, ремонтом, прокачкой, обустройством скважин не первый год. Компания имеет множество положительных отзывов, за счет следующих преимуществ:

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