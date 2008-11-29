Іноземці вже почали позбавлятися від українських облігацій

Обсяг вкладень іноземних інвесторів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) після щотижневого ОВДП-аукціону скоротився на 1,6 млрд грн., або на 1,8%, – до 86,2 млрд грн.

Тижнем раніше обсяг ОВДП в портфелі нерезидентів залишився на колишньому рівні після більше 5 міс. безперервного зростання за результатами купівлі облігацій на кожному аукціоні.

З початком року обсяг вкладень нерезидентів в державні папери України залишається на 79,8 млрд грн., або в 14 разів вище торішнього рівня, за даними Національного банку України.

Поточний обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів становить 11% від їх загального обсягу в обороті, в той час як на початок року цей показник становив менше 1%. Як відомо, нинішнє зміцнення курсу гривні пов'язане з великими інвестиціями іноземних фондів і банків в покупку українських ОВДП.