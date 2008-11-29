Стеклохолст: особенности и способ применения

Стеклохолст, известный еще как стекловолокно, – это название материала, получаемого из очень тонких стеклянных проволок, выплавляемых специальным образом. Широко используется в строительстве и автомобильной промышленности. Фактически, композитный материал, полученный путем армирования стекловолокнистого материала полиэфирными или винилэфирными смолами, RTM, BMC, SMC, ровинга и инфузии, называется стеклопластиком, армированным стекловолокном. Этот термин обычно сокращается как стекловолокно и используется.

Производство стеклохолста

В основном, стекловолоконный материал получают путем плавления мелких частиц стекла. Поскольку уровень теплопроводности у них низкий, а механическая прочность высокая, многие композитные материалы производятся путем объединения их с другими химическими веществами и веществами, называемыми стекловолокном.

Это чрезвычайно прочный строительный материал, который в последние годы используется гораздо чаще. С развитием технологии, методы применения стекловолокна и области использования также расширились. Материал эффективно используется в строительном секторе при условии наличия влагостойкого клея для стеклохолста или обычного образца. Купить его можно у таких производителей, как «Люкс-Х», или в профильных магазинах строительных материалов.

Стеклохолст: за и против

Ввиду того, что стеклохолст – изобретение относительно недавнее, споры о его пользе и вреде все еще не утихают. Вместе с тем, в строительной сфере очень распространено использование стеклохолста, польза и выгода которого заключается в следующем:

экологичность и безопасность материала;

не вызывает аллергических реакций;

армирует поверхность, с которой вы работаете;

антистатичность;

пропускает воздух;

предупреждает образование плесени, грибка и т. п.;

может противостоять химическим веществам;

не пропускает и не удерживает неприятные запахи;

поверхность, покрытая стеклохолстом, может быть окрашена несколько раз без необходимости замены материала.

Для всестороннего понимания особенностей стеклохолста, о вреде и недостатках материала мы хотим выделить основные моменты. Работая со стеклохолстом вам придется обзавестись дополнительной внешней защитой, чтобы не повредить кожу и слизистую организма. У него отсутствует пластичность, поэтому использовать его можно только на идеально ровных поверхностях, его демонтаж очень сложен, а сам материал имеет достаточно высокую стоимость.

При покупке стекловолокна низкого качества, есть вероятность его крошения во время проведения монтажных работ.