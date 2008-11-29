Нова технологія дає поліуретановим відходам друге життя

Команда з Університету штату Іллінойс (США) розробила метод руйнування поліуретану, який дозволяє перетворити його в інші корисні продукти, передає портал EurekAlert!. Результати роботи вчені представили на національних зборах Американського хімічного співтовариства.

Поліуретан – це пластичний полімерний матеріал. Він зустрічається в багатьох навколишніх нас предметах: у фарбах, деталях для машин, набивальному матеріалі для меблів, в матеріалах для ізоляції будинку. Приходячи в непридатність, ці предмети відправляються на звалище і спалюються – з виділенням токсичних побічних продуктів. До складу поліуретану входять два компоненти, які важко зруйнувати: ізоціанати, які складаються з азоту, вуглецю і кисню; спиртові групи, звані поліолами.

«Поліоли зазвичай зроблені на нафтовій основі і не розкладаються», – сказав аспірант Ефраїм Морадо (Ephraim Morado), який розробив технологію разом зі своїм науковим керівником, Стівеном Циммерманом (Steven Zimmerman). Щоб вирішити цю проблему, команда включила в поліол хімічну одиницю, яка легше руйнується, – ацеталь. І оскільки поліуретани є водонепроникними, дослідники винайшли ацетальну одиницю, яка розкладається в розчинниках, що не містять води.

Вчені додали у вихідний матеріал комбінацію з трихлороцтової кислоти і дихлорметану – в результаті матеріал набух і почав швидко розкладатися при кімнатній температурі. Отримані продукти розкладання потім можуть бути перенаправлені на нові матеріали. Наприклад, дослідники змогли перетворити еластомери - тип поліуретану, який використовується в гумових стрічках, упаковках і деталях автомобілів, - в клей.

Автори нової технології випроборують її і на інших поліуретанових матеріалах. Вони також планують поекспериментувати з більш м'якими розчинниками, такими як оцет, для руйнування поліуретану.