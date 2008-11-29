Менять нельзя оставить: есть ли будущее у 3G

2018 год ознаменовался для Украины введением стандарта четвертого поколения мобильной радиосвязи 4G: лицензию на связь получили все три крупнейших оператора — Киевстар, lifecell и Vodafone. Рекламные кампании сразу запестрели громкими фразами: моментальная скорость! качаем фильмы за минуты! никаких помех и сбоев! И вскоре жители больших городов смогли оценить обещанные возможности: пусть и не в сотни раз, но интернет действительно стал работать быстрее. Так что же, 3G — пережиток глубокого прошлого? Или у третьего поколения будущее все-таки есть?

Эпоха перемен в мобильной связи приходит в Украину традиционно с опозданием: 3G ввели в 2010, остав от мировой общественности на десяток лет, 4G докатился чуть оперативнее — в Европе скоростным соединением наслаждаются только лет 7-8. В амбициозных планах — внедрение 4G в метро и подготовка к революционному стандарту пятого поколения.

Что нам сулят перемены

Много приятного и полезного. Одно из главных отличий 4G-сети — основа целиком на протоколах пакетной передачи данных, тогда как предшественник использует коммутацию каналов и пакетов. А что это дает? Три кита, которыми оперируют все поклонники 4G-интернета:

скорость;

стабильность;

емкость сети.

Рассмотрим по порядку. Рост скорости соединения обещают буквально в сотни раз: с 2 мегабит до 1 гигабита в секунду. На загрузку получасового видео в HD уйдут считанные секунды. Заманчиво? Несомненно. А теперь представьте, что загрузка пройдет без единого сбоя. Круто? Очень.

Последнему параметру маркетологи почему-то уделяют меньше внимания — и зря. Представим другую ситуацию: вам нужно позвонить с тысячного стадиона. Или уточнить маршрут по карте. А вокруг вас — еще сотни желающих воспользоваться мобильным интернетом. Итог — связь виснет, грузнет и прерывается — но стандарты четвертого поколения не позволят испортить серфинг в сети пользователям из-за такого пустякового обстоятельства, как столпотворение людей.

Так что же — бросаем все и бежим в 4G?

Каких размеров ложка дегтя в бочке меда

Присказка не зря гласит, что за все нужно платить — пусть и не всегда деньгами. Инновационная LTE-технология имеет свои особенности использования, о которых говорят меньше — но менее значимыми они от этого не становятся.

Покрытие.

65% население Украины не имеют доступа к 4G. Покрытие расширяется хоть и уверенно, но все еще неумолимо медленно. Одной из причин такой задержки называют откладывание сроков отключения аналогового телевидения. Это значит, что телевидение занимает радиочастоты, которые можно было бы использовать для полного покрытия Украины сверхкоростным мобильным интернетом. Поэтому пока 4G — фишка исключительно областных центров и больших городов.

У 3G ситуация в этом плане на порядок лучше — достаточно сравнить карты покрытия одного из самых крупных операторов Украины Киевстар: https://kyivstar.ua/ru/mm/mobile-internet/karta-pokrytiya-3g. Все-таки стандарт третьего поколение был внедрен на 10 лет раньше, и это дает о себе знать. Поэтому главное преимущество и причина, по которой не стоит списывать 3G со счетов — это доступность. Неизвестно, как еще притормозят в Украине технологии, которые для западных стран — серая обыденность.

Поддержка устройств и замена SIM-карты.

Производители успокаивают, что большинство современных смартфонов поддерживают 4G. Большинство — но не все. Да и симку нужно сменить на USIM. Не большая проблема, но пару часов в центре обслуживания потратить придется.

Тарифы.

Платить больше за 4G никто не заставляет — операторы даже обещают более выгодные тарифы. А вот про безлимит в большинстве своем скромно молчат: рано еще, рано…

Выводы

Мир не стоит на месте, и многие полюбившиеся технологии уходят в прошлое: хрупкие свитки заменили легкие красочные книги, громоздкие похудели до размеров ноутбуков. Когда-нибудь и любимая многими 3G отойдет в прошлое — но явно не в ближайшие пару лет.