Обсяги будівництва в Україні зростають у грошовому вираженні

Обсяги будівельних робіт в Україні за підсумками січня-липня зросли на 21,8%, або на 82 млрд грн., за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Лідери серед областей за обсягами будівництва – Дніпропетровська, Одеська, Харківська області та Київ. Найбільший обсяг будівництва зафіксовано в Києві – на 19,3 млрд грн.

У Дніпропетровській обл. за звітний період виконано будівельних робіт на 9,87 млрд грн., в Одеській – на 7,8 млрд грн. у Харківській обл. – 7,6 млрд грн.

Найменше виконано робіт у Луганській обл. 0 на 256,8 млн грн, у Чернігівській-на 840,8 млн грн та Чернівецькій обл. - на 917,8 млн грн. Найбільший приріст зафіксований у сфері будівництва нежитлових будівель та інфраструктури-по 25,7% відповідно, у сфері будівництва житла-на 18,1%.