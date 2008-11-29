Горящие туры

Горящие туры – постоянно совершенствующийся и растущий сегмент туристической экономики мира. Популярность таких туров растет из года в год, вовлекая все большее количество туристов и отдыхающих в столь интересный и выгодный механизм, обеспечивающий доступным отдыхом. Кроме фактора финансового, то есть более низких цен, инструмент горящих туров сулит и другие преимущества. Они практически постоянно есть в наличии. Воспользоваться ими можно, если у вас появились желания и возможности быстро сменить обстановку, реализовать внеочередной отпуск или просто свободные дни, буквально смотавшись за это время на какой-нибудь-курорт. Помимо оперативности, вас ожидает полный набор услуг, отличные номера в отелях и все плановые экскурсии. А на сэкономленные средства можно развлечься, заняться спортом или шопингом.

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