Складская логистика — методика контроля продукции

Технология играет большую роль структуры поставки продуктов. Благодаря стремительному развитию инновационных технологий существуют эффективные методы, где автоматизация складской логистики осуществляется с помощью WMS систем. Механизм регулировки запасов это головоломная система, в которой особое внимание выделяется складам. Главными опциями склада являются:

опираясь на требования потребителей укомплектовывать ассортимент;

хранение и складирование товарной продукции;

унитизация грузовых партий;

логистическое содействие.

Этапы правильной реализации складской логистики

Процедура подразумевает установление ряда необходимых решений. Изначально определяется количество складов и подбирается наиболее удачное место. Во время формирования системы складской логистики важно учитывать присутствие арендованного или своего хранилища. Процесс реализации состоит из пяти шагов:

В зависимости от объема продукции, подобрать оптимальное количество складов. Проанализировать среднюю арендную оплату и размер финансов, необходимых для реализации хранилища. После анализа определиться: использовать собственный или арендованный склад. Определить наиболее подходящее место расположения помещения. Выбрать результативную систему складирования. Провести анализ складской логистики. Для большего результата требуется определить подходящую грузовую единицу, тип складирования, разновидность оборудования, структуру комплектации товара, построение схемы обработки информации.

Аутсорсинг — плюсы и минусы

При возникновении необходимости, опции логистики склада компании имеют возможность передаться на аутсорсинг. Доля обязательств передается в связи с обременительным и чересчур затратным выполнением поставленных целей для одной конкретной фирмы. Аутсорсинг учитывает услуги по контролю, складированию, транспортировке запасов. Перед тем, как воспользоваться аутсорсингом, рекомендуется ознакомиться с преимуществами и недостатками над организацией «своими руками»:

Стоимость предоставления услуг у аутсорсинга выше. Цена подтверждается лучшим качеством. Перспектива прогресса фирмы ниже. Ускорено приобретение навыков. В обоих случаях возможно расширение географии деятельности.

Куда обратиться?

Во время выбора исполнителя следует обращать особое внимание на эффективность и скорость работы. Требованиями к исполнителю так же являются точность зачисления заказов, периодический опыт работы в сфере, качество выполнения. Критерии можно определить изучив отзывы покупателей на сайтах компаний или тематических форумах. Еще один важный запрос для поставщика услуг это предоставление опции таможенной логистики и транспортировки груза.

Одним из провайдеров, предоставляющих полный комплекс услуг, является компания quantum-int.com. У фирмы существует личное решение вопроса контроля складских объектов под названием Qguar WMS. Это комплекс решений для складских помещений независимо от их разновидности и габаритов. Автоматизация склада с данной технологией является абсолютно качественной и результативной несмотря на:

количество товарных позиций;

сложности протекающих на объекте процессов;

размера хранилища.

В результате использование системы WMS приведет к положительному эффекту для компании. Автоматизация управления складом выводит бизнес на качественно новый уровень.