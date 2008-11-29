Как получать фриспины в онлайн слотах?

Азартные игроки, вращая барабаны игровых автоматов, могут получать так называемые фриспины, или бесплатные прокрутки. Для того чтобы получить такой бонус от казино, следует просто выполнить одно небольшое условие, а именно собрать комбинацию из нескольких одинаковых специальных символов определённого вида. Обычно условием попадания в бонусную игру с бесплатными прокрутками выступает одновременное выпадение от 3 до 5 символов разброса.

Виртуальные игровые автоматы дают игрокам интернет казино возможность осуществлять прокрутки барабанов без вложений. Можно играть даже с мобильного, прочитав инструкцию здесь https://vulkaplatinum777-pro.com/android-manual. Игра бесплатно возможна, например, в случае использования ДЕМО режима, который предусмотрен для тренировки, обучения и изучения игровых автоматов. Но демонстрационная игра, при всех своих преимуществах, не лишена и определённых недостатков. Например, она не может приносить азартным игрокам интернет казино денежные призы. Для того чтобы выигрывать деньги, нужно использовать соответствующую валюту игрового процесса, а именно денежные средства в выбранной ранее валюте игры. Полноценная игра на реальные ставки предполагает заблаговременное пополнение депозита, что можно сделать разными способами. Прежде всего, для этих целей можно использовать банковские карты, осуществляя онлайн транзакции через специальные сервисы или систему интернет банкинга. Также довольно удобно пополнять депозиты для игры в слоты и другие азартные игры в интернете на деньги с помощью расчётных и иных банковских счетов и электронных денег.

Бесплатные прокрутки барабанов в игровых автоматах являются одним из видов бонусов, для получения которых нужно выполнять определённые условия. Фриспины выдаются игрокам в определённом количестве, если одновременно выпадает нужное количество символов разброса. Чаще всего это главные картинки с изображениями основных действующих лиц в соответствии с сюжетами слотов. Иногда символы разброса имеют отличительный признак в виде надписи scatter. Также для попадания в призовые режимы, в том числе, в режим бесплатных прокруток, могут использоваться одноимённые символы. Например, это картинка Free Spin, которая может выпадать абсолютно в любой позиции игрового поля. Если выпало хотя бы одно такое изображение, начинается бонусная игра с соответствующим названием, в рамках которой можно получить целую серию бесплатных прокруток барабанов. Общее количество фриспинов в рамках одного раунда бонусной игры может быть заведомо известным или зависящим от количества выпавших символов разброса, открывающих бонусную игру.