LG G4: продуктивность, мощность, стильность

Южнокорейский производитель техники и электроники LG является одним из крупнейших в мире. Ассортимент бренда насчитывает тысячи единиц товаров, каждый из которых, к слову, характеризуется высоким качеством и технологичностью. Особым спросом пользуются смартфоны бренда.

Инновационные решения

Инженеры компании постоянно разрабатывают и внедряют новые технологии, которые делают мобильные телефоны бренда высокотехнологичными и удобными в использовании. В числе самых интересных разработок:

Съемка селфи с помощью жеста. Эту технологию по достоинству оценили пользователи, которые часто делают автопортреты для социальных сетей. Достаточно выбрать удачный ракурс и немного сжать смартфон — система начнет обратный 3-секундный отсчет и сделает снимок высокого качества в автоматическом режиме.

Широкоугольный объектив. Угол обзора объектива в смартфоне LG может достигать 135 градусов, что на 15 градусов больше, чем у человека. Это позволяет делать хорошие панорамные фото, фотографировать большие группы людей.

Изогнутый экран. LG выпустили первый в мире смартфон с изогнутым по горизонтали экраном. Он слегка огибает контур лица пользователя, благодаря чему сокращается расстояние между ртом и микрофоном.

Съемные модули. С помощью специальных модулей, которые предлагаются к топовым смартфонам, можно превратить мобильный телефон в полноценную аудиосистему или цифровую фотокамеру.

Интересные факты о G4

LG G4 — это доступный по стоимости флагманский смартфон торговой марки. Аппаратная платформа устройства построена на базе 6-ядерного центрального процессора и 3 ГБ оперативной памяти — телефон за считанные доли секунды реагирует на команды пользователя. Модель выпущена в 2015 году, доступна к приобретению в интернет-магазине по ссылке https://shop.kyivstar.ua/smartphones/lg. Основными особенностями смартфона является:

Сменная задняя панель — выбирайте из нескольких вариантов пластиковых панелей или панель отделкой из кожи.

Сменный аккумулятор — можно приобрести дополнительную батарею, чтобы сменить разрядившуюся батарею в случае необходимости.

Карта памяти. Расширить объем постоянной памяти смартфона можно с помощью microSD объемом до 2 ТБ (по сути ограничения нет, ведь карты такой емкости еще не изобретены).

Поле «Настройки». Есть четыре варианта отображения меню «Настройки» — можно выбрать наиболее комфортный для себя.

Разделение экрана — работайте с двумя приложениями одновременно. Благодаря большому экрану смартфона это комфортно и практично.

Навигационные сенсорные клавиши в нижней части дисплея также можно настроить «под себя» или скрыть их полностью.

Возможность быстрой зарядки аккумулятора.

Наличие встроенного ИК-порта, с помощью которого смартфон превращается в пульт управления для другой техники и электроники.

Быстрый запуск камеры с помощью двойного нажатия кнопки регулировки громкости — полезно, если нужно быстро сделать снимок, а экран смартфона неактивен.

Возможность добавления ярлыков выбранных приложений для отображения в нижней части экрана блокировки и быстрого доступа к ним.

Как видим, смартфоны LG довольно инновационные и прогрессивные. Почему бы не воспользоваться преимуществами техники южнокорейского производителя?