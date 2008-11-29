Овочева дієта покращує стан пацієнтів з розсіяним склерозом

Більш високий рівень ліпопротеїнів високої щільності в крові (ЛПВЩ) - або хорошого холестерину - може знизити стомлюваність у пацієнтів з розсіяним склерозом, згідно з новим дослідженням Університету в Буффало, - пише eurekalert.org.

Пілотне дослідження, в якому вивчався вплив вмісту жиру в крові на втому, викликану розсіяним склерозом, показало, що зниження рівня загального холестерину також зменшує виснаження.

Результати дослідження, очолюваного Муралі Раманатаном, доктором наук, професором Школи фармації та фармацевтики Університету Буффало, підкреслюють вплив змін в дієті на сильну втому, яка спостерігається у більшості людей з розсіяним склерозом.

Втома є частим і виснажливим симптомом для людей з розсіяним склерозом, вона впливає на якість життя і здатність працювати повний робочий день. Незважаючи на його поширеність і серйозність його впливу, варіанти лікування втоми обмежені. Препарати, що використовуються для лікування сильної втоми, часто мають небажані побічні ефекти.

«Втома у людей з розсіяним склерозом розглядається як складна клінічна проблема з наслідками у вигляді інвалідності, депресії і запалення. Наше дослідження вивчає ліпідний і жировий обмін при втомі, - сказав Раманатан. - Це нове відкриття, яке може дати нові підходи до лікування втоми».

У попередніх дослідженнях Террі Уолс - доктор медичних наук, клінічний професор внутрішньої медицини та неврології і творець дієти Wahls Protocol, і її команда дослідників з Університету Айови, показали, що засноване на дієті втручання, що супроводжується фізичними вправами, зниженням стресу і нервово-м'язової електростимуляцією ефективно для зниження стомлюваності. Однак фізіологічні зміни, що лежать в основі поліпшень, були невідомі.

Дослідники вивчили зміни індексу маси тіла (ІМТ), кількості калорій, загального холестерину, ЛПВЩ, тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), зазвичай відомих як поганий холестерин. Втома вимірювали за шкалою тяжкості втоми.

У дослідженні взяли участь 18 пацієнтів з прогресуючим розсіяним склерозом протягом року, яким була призначена дієта Wahls Protocol з високим вмістом фруктів і овочів. Дієта заохочує споживання м'яса, рослинного білка, риб'ячого жиру і вітамінів групи В. Глютен, молочні продукти і яйця виключені.

Учасники також взяли участь у домашній програмі вправ, яка включала в себе вправи на розтяжку і силові тренування, нейром'язова електростимуляція для стимуляції м'язового скорочення і руху, а також медитацію і самостійні масажі для зняття стресу. Проте, дотримання дієти було основним фактором, пов'язаним зі зменшенням втоми.

«Більш високий рівень ЛПВЩ зробив найбільший вплив на втому, - каже Раманатан, - можливо, тому, що хороший холестерин відіграє критичну роль у м'язах, стимулюючи поглинання глюкози і збільшуючи дихання в клітинах, покращує фізичну працездатність і м'язову силу».

Пацієнти споживали менше калорій і відчували зниження ІМТ, а також рівня тригліцеридів і ЛПНЩ. Однак ці фактори були виявлені не пов'язаними зі змінами втоми.

Результати забезпечують основу для більшого дослідження, яке допоможе вивчити вплив метаболічних змін на втому.