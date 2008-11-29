Трамп задумав купити Гренландію

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість покупки Гренландії, яка є автономною територією в складі Данії. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами в Моррістауні.

"По суті, це велика угода з нерухомістю. Багато чого можна зробити. Це дуже шкодить Данії, так як вони втрачають майже 700 млн дол. у рік", - сказав президент США.

Д. Трамп заявив, що Данія втрачає гроші, контролюючи Гренландію.

"Таким чином, вони несуть втрати, а для Сполучених Штатів стратегічно це було б непогано. І ми великий союзник Данії, ми допомагаємо Данії, ми захищаємо Данію", – зазначив він.

Візит Д. Трампа до Данії запланований на початку вересня. "Я думаю про те, щоб поїхати туди. Я не обов'язково поїду туди, але я, можливо, поїду. Ми їдемо в Польщу, а потім ми можемо поїхати в Данію – зовсім не з цієї причини, але ми розглядаємо це. Хоча це не питання номер один", - зазначив він.

Датські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США повинен забути про цю ідею. У МЗС Гренландії заявили Д. Трампу, що острів не продається.