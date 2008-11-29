Где купить тент и как его выбрать

Защитить любой вид транспорта при отсутствии гаража, организовать надежное хранение сена и сельскохозяйственной продукции, накрыть бассейн или детскую территорию, укрыть от дождя и палящего солнца товары на открытом складе. Тенты позволяют быстро и легко справиться с огромным количеством задач, а огромный ассортимент позволяет делать выбор отталкиваясь не только от характеристик надежности, но и учитывая эстетическую составляющую.

Приобрести тенты в Харькове, либо заказать их доставку по всей Украине, можно в компании “Укрбрезент”. А чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться в видах материалов, их характеристиках и областях применения.

Владельцы загородных участков часто сталкиваются с необходимостью обустройства навеса или беседки, где можно спрятаться от жары, непогоды и комаров, где удобно разместится семья и друзья. Также нередко возникает необходимость организации временного гаража или защитного навеса для садовой мебели. Выбор ткани для подобных сооружений зависит от нескольких факторов:

водонепроницаемость;

прочность;

температура эксплуатации;

подверженность выгоранию на солнце;

цветовая гамма.

Опираясь на собственные потребности можно установить тент в виде крыши на опорах, а можно соорудить полноценный шатер, с окнами и дверями. Каким бы ни был выбор, отлично зарекомендовали себя следующие материалы:

ПВХ. Очень прочный, выдерживает температуры от -30°C до +70°C, изготавливается в широкой цветовой палитре. Такой навес служит верой и правдой до 10 лет, не требует демонтажа на зиму и выглядит очень современно и красиво. Палаточная ткань. Основной плюс данного материала – легкость. Небольшая эластичность позволяет некоторую погрешность в замерах. Огромный выбор расцветок позволяет вписать палатку в любой антураж. Из минусов – необходимость убирать конструкцию в холодное время года, подверженность выгоранию. Баннерная ткань. По прочности не уступает ПВХ. Также выдерживает широкий диапазон температур. Выпускается только белого цвета. Износостойкости хватает лет на 5 использования. Маркизная ткань. Прочная, надежная, устойчивая к выгоранию, обладает пыле- и влагоотталкивающими свойствами, внешне очень красивая. Навесы из маркизной ткани популярны в европейских уличных кафе и ресторанчиках – знаменитые “полоски”, привлекающие внимание и манящие прохожих своим нарядным и праздничным видом.

Дополнением к основным материалам могут быть прозрачные пленки и москитные сетки. Они отлично справляются с ролью окон, защищают от дождя, пропускают солнечный свет и не позволяют комарам и мошкам испортить вечер на природе.