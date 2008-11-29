Зважте ризики для свого здоров'я

В останні роки лікарі все частіше заявляють про епідемію ожиріння, яка вражає людей незалежно від їх віку, соціального та фінансового стану. У 2016 році майже два мільярди жителів Землі мали надлишкову масу тіла, а близько 650 мільйонів з них страждали ожирінням. Як показують цифри статистики, з 1980 по 2014 роки кількість людей із зайвою вагою збільшилася в два рази.

Лідерами по процентному співвідношенню кількості огрядних людей до загального населення країни є США і Мексика, однак в останні роки Росія поступово наздоганяє їх. У 2015 році було завершено дослідження ЕСЕ-РФ («Епідеміологія серцево-судинних захворювань»), в якому брало участь 19 000 чоловік з 12 регіонів Росії. Згідно з результатами цього дослідження, близько 30% жителів Росії мають зайву вагу, а 10% вже перейшли на стадію ожиріння, причому кількість чоловіків з надмірною масою тіла зросла більш ніж в три рази порівняно з 1993 роком: з 8,7% до 26,7%. Серед людей у віці 35-44 року індекс маси тіла (ІМТ) підвищений у 26,6% чоловіків і 24,5 жінок, у віці 45-54 роки – у 31,7 чоловіків і 40,9% жінок, у віці 55-64 роки – у 35,7% чоловіків і 52,1% жінок. Торкнулася епідемія ожиріння навіть дітей: наприклад, 11,5% московських школярів мають надмірну вагу.

Різниться ситуація із зайвою вагою і по регіонах. Найбільше громадян з ожирінням діагностовано в Алтайському краї – 5,4%. На другому місці Магаданська область – там 3,4% людей з ожирінням. На третьому – Курганська область з 2,8%, за нею – Тюменська (2,5%) і Оренбурзька (2,4%) області. Один з найнижчих відсотків діагностованого ожиріння в Московському регіоні – всього 0,5%.

Механізми формування зайвої маси тіла

Основна причина зайвої ваги - це невідповідність споживаних і витрачаються калорій. У сучасному світі їжа стала більш доступною, калорійною і легко засвоюваною, тому так легко перевищити денну норму калорій. Ковбаси, майонез, напівфабрикати та інші перероблені продукти входять в щоденний раціон багатьох сімей: вони не вимагають багато часу для приготування, скільки натуральні крупи, овочі і м'ясо, і при цьому забезпечують швидке насичення. Проблема в тому, що промислово вироблена їжа містить багато «порожніх» калорій, що збільшують її енергетичну цінність, але не впливають на харчову.

Важливу роль відіграє і популярність ресторанів швидкого харчування: прагнучи поліпшити смак своїх страв, вони додають в них жир і цукор, що призводить до загального збільшення калорійності «швидкої» їжі.

Збільшення фізичної активності, до речі, не робить помітного впливу на вагу людини, якщо при цьому не Скоригований режим харчування. Для того, щоб «спалити» один невеликий шматок торта, треба цілу годину бігати в швидкому темпі. У більшості людей після такого активного фізичного навантаження виникає бажання перекусити, і вони компенсують все витрачене.

Крім того, необхідно враховувати, що з віком обмін речовин перебудовується, і віддавати енергію стає все складніше. Саме тому фізична активність і контроль за споживаними калоріями просто необхідні для гарного самопочуття та загального здоров'я.

Наслідки ожиріння

Ожиріння-перш за все проблема медична: зайва вага негативно впливає практично на всі системи організму. Кожні зайві 4 кілограма маси тіла підвищують верхнє, систолічний артеріальний тиск на 4,5 мм ртутного стовпа. Ожиріння тягне за собою гіпертензія, підвищений рівень холестерину в крові, підвищення ризику серцево-судинних захворювань, проблеми з суглобами і обміном речовин.

Жирова тканина є одним з елементів ендокринної системи людини, роблячи гормоноподібні речовини. Наприклад, цитокіни підтримують запальний статус в організмі, а адипокіни беруть участь в метаболізмі глюкози і ліпідів. Збільшення кількості жирової тканини може привести до збою у виробництві цих речовин, що загрожує системним запаленням організму і розвитком інсулінорезистентності.

Ожиріння-один з факторів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, здатної дуже швидко прогресувати в склероз. Зайва вага передбачає збільшене навантаження на суглоби і нирки. Він також може стати причиною синдрому обструктивного апное сну, коли організм на кілька миттєвостей «відключає» дихальну функцію.

Як запобігти ожирінню