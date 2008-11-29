Нацбанк подвоїв скупку валюти

Національний банк України за період з початку року більш ніж в 2 рази збільшив чисту покупку валюти в порівнянні з торішнім показником. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в інтерв'ю УНІАН.

"Все зайве Нацбанк викуповує. Це і є чистий приплив – 3 млрд дол., які ми викупили за неповний рік. За весь минулий рік ми купили вдвічі менше – всього 1,4 млрд дол.",- сказав О. Чурій.

За його словами, НБУ скуповує майже весь надлишок валюти, в тому числі викупив практично 100% коштів, які зайшли від нерезидентів.

"Якщо купувати більше, могли б перешкодити зміцненню гривні. Але наша мета-не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів та недопущення різких коливань", – зазначив О. Чурій.

Як повідомлялося раніше, поточний обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України вище показника на початок року на 79,8 млрд грн., або в 14 разів, і становить 11% від загального обсягу ОВДП в обігу.