Выбираем комфорт-класс: 1250 квартир мечты в Дарницком районе Киева

Если вы мечтаете купить квартиру в новостройке Киева, но не располагаете большим бюджетом, рекомендуем обратить внимание на строящиеся жилые комплексы комфорт-класса. Квартиры в них более удобные, чем в домах сегмента эконом, а цена - лишь немного выше.

Комфортные, сравнительно недорогие квартиры улучшенной планировки без отделки предлагает застройщик STATUS GROUP. Среди новостроек, которые возводятся в черте города, быстрее всего можно купить однокомнатную квартиру и заселиться в нее в ЖК OLYMPIC PARK. Первая пара секций будет сдана в эксплуатацию уже в последние месяцы 2019 года.

Почему экономные люди выбирают недвижимость класса комфорт

Такие объекты сочетают в себе достоинства жилья эконом-класса с дополнительным комфортом для проживания. При небольшом приросте цены покупатели получают лучшую жилую площадь и придомовое пространство: более удачное расположение, развитую инфраструктуру, надежные и безопасные технологии строительства.

ЖК OLYMPIC PARK имеет все достоинства новостроек класса комфорт. Среди 1250 квартир комплекса большинство однокомнатных, с общей площадью 30 - 31 м2.

Расположение, инфраструктура

Отличительная черта жилья этого класса - транспортная доступность. ЖК Олимпик Парк строится в месте пересечения проспекта Бажана и Харьковского шоссе. До станции «Бориспольская» - 6 минут ходьбы спокойным шагом, до «Вырлицы» — 11.

Проектом предусмотрено придомовое озеленение. В 600 м от ЖК находится парк Партизанской Славы, через 800 — зарыбленное озеро Вырлица.

Реализуется концепция «город в городе». Секции имеют конфигурацию буквы Г и образуют наполовину закрытые дворы, в которых обустраиваются:

детские, спортивные площадки;

аллеи для пеших прогулок;

зоны для отдыха.

В доступной близости - образовательная инфраструктура для детей (расстояние - 120 метров). На территории комплекса есть футбольный стадион, подземная парковка на два уровня, офисный центр. Получить информацию по вопросам продажи коммерческой недвижимости в Киеве на территории ЖК Олимпик Парк можно на странице https://olympicpark.com.ua/static/commercial/.

Особенности строительства, планировка квартир

Здания возводятся по технологии монолитно-каркасного строительства, из экологически безопасного газоблока, который хорошо сохраняет тепло.

Используется уникальное архитектурное решение: секции выступают друг за друга, визуально разграничены цветными блоками. В темное время суток на фасадах включается подсветка. На этажах - по 10 квартир. В подъездах функционируют грузовые и пассажирские лифты.

В ЖК OLYMPIC PARK даже однокомнатные квартиры имеют удобную планировку без длинных коридоров, узких санузлов. Предусмотрены места для встроенных шкафов. Можно легко обустроить уютную, достаточно просторную студию.

Инвестиции в комплекс Олимпик Парк будут выгодными, проживание - приятным и удобным. Стоимость квадратного метра - от 18 500 грн. Возможна рассрочка или кредит на 5 лет.