Чверть населення світу живе в умовах надзвичайного дефіциту води

Майже чверть населення світу живе в 17 країнах, що зазнають надзвичайно високого дефіциту води, повідомляє AFP з посиланням на дослідження Інституту світових ресурсів (WRI).

Серед цих 17 країн Катар, Ізраїль, Ліван, Іран, Йорданія, Лівія, Кувейт, Саудівська Аравія, Еритрея, ОАЕ, Сан-Марино, Бахрейн, Індія, Пакистан, Туркменістан, Оман і Ботсвана.

12 країн з тих, що стикаються з найбільшим дефіцитом води, розташовані на Близькому Сході і в Північній Африці.

Тим часом, в Індії, яка займає в цьому списку 13-е місце, в три з гаком рази більше населення, ніж в інших 16 країнах, разом узятих.

"Сільське господарство, промисловість і муніципалітети в середньому за рік споживають 80% доступних поверхневих і підземних вод" а в 17-ти країнах найбільш страждають від нестачі води зазначає Інститут світових ресурсів.

"Дефіцит води - це найбільший криза, про яку ніхто не говорить. Його наслідки проявляються у вигляді нестачі продовольства, конфліктів і міграції, а також фінансової нестабільності", - заявив генеральний директор WRI Ендрю Стир.

Навіть в країнах з низьким середнім дефіцитом води можуть бути гарячі точки. У той час як США займають у списку 71-е місце, штат Нью-Мексико стикається з браком води нарівні з ОАЕ.