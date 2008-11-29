Кабмін планово ліквідував Держекоінспекції

Цей процес відбувається відповідно до затвердженої в 2017 році стратегією.

Кабінет міністрів 14 серпня ухвалив рішення про ліквідацію Державної екологічної інспекції. Замість неї створять Державну природоохоронну службу. Про це повідомляє прес-служба Мінекології.

За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, відомство протягом декількох років поступово напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної системи запобігання екологічних правопорушень і моніторингу природного середовища. Однак, відсутність належного контролю і "тотальна корупція", за його словами, є найбільшими проблемами в сфері навколишнього середовища.

- Точкові реагування на екологічні інциденти - точно не ті методи, які дозволяють систематично боротися з браконьєрами і недобросовісними екоінспекторами. Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою, як здається на перший погляд, - підкреслив Семерак.

Ліквідація Державної екоінспекції відбувається відповідно до затвердженої в 2017 році стратегією. В її рамках уряд розробив законопроект про Державну природоохоронну службу, однак парламент не встиг його розглянути.

Структурою нової Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повна ліквідація 23 територіальних підрозділів ДЕІ.

Довідка

Держекоінспекція України контролює охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

20 липня 2015 Віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський висловив переконання, що Держекоінспекції слід ліквідувати, оскільки, як цитувала його Українська правда, "ця служба абсолютно не виконує своїх функцій, і корупційна складова на рівні 100%".