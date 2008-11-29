5 секретов домоводства для молодой хозяйки от профессионалов студии Марго

Обычно девочек еще с детских лет мамы приучают к быту и когда уже повзрослевшая девушка «выпорхнет из родительского гнезда» она подготовлена к ведению собственного хозяйства.

Женщины на протяжении всей своей жизни накапливают собственные секреты по домоводству. А что делать, если хозяйка совсем молода и в ее тайнике пока нет секретов домоводства?

В этом может помочь данная статья. И так 5 секретов домоводства:

Чистота.

Подумайте только, разве приятно находиться в неубранном помещении? Безусловно, нет. Поэтому необходимо стараться постоянно поддерживать дом в опрятном состоянии. Не обязательно целыми днями все натирать, достаточно не запускать свое жилище и хотя бы раз в неделю производить полноценную уборку. Если Ваше время ограничено, то можно каждый день выделять 30 минут на уборку какой-либо комнаты. Например, в понедельник уборка в спальне, а вторник посвящаем ванной.



Приятный запах.



При посещении нового места человек сразу обращает внимание на запах в помещении. Если в Вашем жилище имеет место быть какой-то неприятный аромат, то нужно от него немедленно избавиться. Необходимо регулярно мыть холодильник и шкафы во избежание зловоний. Не забывайте регулярно выносить мусор.



Если Вы сняли квартиру, в которой раньше курили в комнатах, то также нужно немедленно избавиться от данного запаха. Постирайте шторы и все съемные чехлы на мебель, а мебель обладающую влагостойкостью вымойте с обычной водой с небольшим добавлением уксуса. Также очень хорошо поможет мытье полов, с добавлением в воду нашатырного спирта, и хорошее проветривание помещения.

Салон штор в Киеве Margo отдельно всегда посоветует какие именно шторы выбрать в каждую комнату квартиры либо дома!

О вкусном.



Каждая хозяйка ежедневно сталкивается с вопросом «что сегодня приготовить?» и если в начале самостоятельной жизни эта головоломка забавляет, то с течением времени это превращается в рутину и ничего кроме головной боли эта дилемма не доставляет. Как же кормить свою семью вкусно и при этом не утомляться? Возьмите себе за правило составлять меню на неделю вперед. Это позволит значительно сэкономить время среди рабочих будней.



Например, после того как меню составлено, можно закупить продукты на неделю вперед и даже сделать собственные полуфабрикаты в виде пельменей или голубцов. Можно будет пару раз в неделю, когда не хочется готовить, просто отварить пельмешек. Не обязательно строго следовать меню, можно менять местами запланированные блюда.



Не взваливайте весь груз забот по дому на свои плечи.



Это вряд ли будет приниматься как должное, и не будет оценено по достоинству. Конечно, гораздо быстрее и качественнее произвести уборку дома самостоятельно, но иногда можно поручить это дело мужу. Не стоит злоупотреблять этим, но иногда следует уделять время себе любимой.



Отдыхайте.



В суете повседневных дел так сложно найти время для того чтобы выпить кружечку любимого ароматного чая или кофе, сделать себе маникюр, но ни в коем случае не следует забывать про себя. Вы ведь женщина и всегда должны быть прекрасны.



Соблюдая баланс работы по дому и отдыха, вы обязательно добьетесь желаемого результата, и Ваш дом будет уютным и сиять чистотой.