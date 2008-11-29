Вступна кампанія-2019: 13% абітурієнтів відмовилися від бюджетних місць

У Міністерстві освіти відзвітували про закінчення основних етапів вступної кампанії-2019. Зокрема, міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що в цьому році було 61350 бюджетних місць, з яких майже 9000 відносяться до військової справи. Також за підсумками надходження в цьому році в відомстві анонсували зміни у вступній кампанії-2020 року. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час прес-конференції.

75,4% абітурієнтів надійшли на спеціальності, на яких найбільше хотіли вчитися

Гриневич зазначила, що в 2019 році абітурієнти були більш сфокусованими на те, куди вони хочуть поступити. Про це свідчить більша кількість вступників та менша кількість заяв, ніж під час вступної кампанії-2018. Крім того, більше половини абітурієнтів надійшли на бюджет на спеціальності, про які мріяли.

75,4% вступників змогли отримати рекомендації надходження на місця державного замовлення по першому і другому пріоритету. Це означає, що система працює правильно, і механізм широкого конкурсу повністю виправдовує себе. Він дає не тільки можливість дітям з високими балами ЗНО отримати бюджетне місце, а отримати його в тому університеті і на тій спеціальності, про яку вони мріють, - заявила Гриневич.

13% випускників відмовилися від бюджетних місць

У Міносвіти зазначають, що майже 13% абітурієнтів зі статусом "Рекомендований до зарахування" відмовилися від зарахування на ті спеціальності, на які за конкурсним балом надійшли на бюджет. Як підкреслюють у відомстві, ці відмови пов'язані з 6 і 7-м пріоритетами.

- Напевно, вирішили піти на платне навчання за вищим пріоритетом, - прокоментувала Гриневич відмови абітурієнтів, які вступили на місця держзамовлення, - Тому це ще раз свідчить про те, що немає потреби подавати 7 заяв.

У 2020 році можна буде подати лише 5 заяв, але зате на 5 різних спеціальностей

У зв'язку з великою кількістю відмов на пропозиції вчитися на бюджеті по 6 і 7-му пріоритетах, Лілія Гриневич анонсувала про ведення зміни, яка очікує абітурієнтів у 2020 році - "буде доцільно залишити тільки 5 з можливих заяв на бюджет".

Однак, в Міносвіти планують піти на зустріч в наступному році, і прибрати обмеження кількості спеціальностей, на які вони зможуть подавати заяви. Так, якщо випускники шкіл в 2019 році могли подати документи на вступ на 4 спеціальності, то в 2020 році вони зможуть подавати заяви на 5 спеціальностей. Наприклад, всі ці 5 заяв можуть подаватися на різні спеціальності.

- Ми б хотіли, що б ця традиція привчання сконцентруватися на своєму виборі, вивчити ринок праці, вивчити пропозиції університету тривала, - резюмувала міністр освіти і науки.

У 2019 м під час вступу вперше можна було першочергово бути зарахованим в педагогічні та медичні вузи, але лише за однієї умови - після здобуття вищої освіти за обраною спеціальністю студент повинен буде працювати в певному місці. Надійшли до університетів, завдяки цьому нововведенню Міносвіти, 27 осіб.

У відомстві невелику кількість зарахованих до вищих навчальних закладів пояснили запуском проекту і тим, що всього лише 10 областей провели конкурс на укладання контрактів з такими охочими.

Що стосується пільг, то в 2019 році за результатами співбесіди були зараховані 57 осіб.