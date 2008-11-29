США стають основною причиною криз в світовій економіці

Розв'язання торгового конфлікту з Китаєм і тиск на інших торгових партнерів США - це навмисний крок Дональда Трампа з метою домогтися переобрання на новий термін, а також привід задуматися над принципами, які американська влада протягом багатьох років нав'язує решті світу.

Всупереч численним заявам президента США про прагнення "повернути велич Америки", добитися укладення "чесних" торгових угод і все новими прогнозами експертів про наближення "перемоги" або "ураженні" США в торговельній війні з КНР підґрунтя того, що відбувається набагато прозаїчніше.

Це чергова криза, яка прийшла з США і відбивається на всьому світі - як і фінансова криза 2008 р і в ньому не буде "переможців" - крім самого Трампа. Стратегія створення кризових ситуацій з метою збереження влади стара як світ. Створивши поточний конфлікт і виступаючись "захисником" американських робітників, Трамп при будь-якому розвитку подій в торговій суперечці з Китаєм або ЄС буде позиціонувати себе як єдиного кандидата на майбутніх в 2020 р. президентських виборах, який нібито здатний вирішити його.

Ще в 2016 р, в ході передвиборної президентської кампанії, звинувачуючи Китай в "зґвалтуванні" Америки, Трамп при цьому не забував брати гроші у корпоративних спонсорів, які тримали свої кошти в офшорах за межами США.

Він не поспішав пояснювати виборцям, що виведення фінансових активів за межі США і невиплата податків на американській території є, по своїй суті, ще одним способом скорочення витрат - як і офшоризація виробництва - для американських еліт, які не квапляться повертати колишню "велич" країні в єдиному пориві разом з менш успішними американськими платниками податків.

Виступаючи на різних передвиборних мітингах, Трамп регулярно обіцяв повернути робочі місця в США, звинувачуючи підступних китайців і жадібних керівників американських компаній у виведенні виробництва в інші країни. Однак після його обрання не всі повірили в обіцянки Трампа американці змогли зберегти свої робочі місця. Наочний приклад цього - робітники заводу Carrier, який Трамп одним з перших відвідав після перемоги на президентських виборах в 2016 р

Ще одним з досягнень президентства Трампа, плоди якого почали куштувати американські фермери, стала втрата сільськогосподарського ринку Китаю. Не виключено, що наступним стане ринок країн Європейського союзу, в разі якщо Трамп почне застосовувати імпортні мита проти французьких виноробів, німецьких автовиробників і так далі.

Торгова війна з Китаєм і протистояння з іншими торговими партнерами, застосування імпортних мит проти решти світу перетворюються на привід для влади США списати внутрішні проблеми в економіці, зокрема у вигляді зниження конкурентоспроможності американських компаній, на зовнішні чинники. Американська влада перейшли до постійнї згадки зовнішніх загроз, у втраті "величі" і прагненні покористуватися Америкою тепер винні всі хто завгодно - північнокорейські хакери, китайці, росіяни, іранці, німці, французи ..., тільки не самі американці.

При цьому американські експерти в різних зовнішньополітичних відомствах США в прискореному порядку перевзулися і почали "міняти методичку", коли за лічені місяці після президентства Обами перейшли від заяв про "регіональні" ролі Росії і Китаю до пояснень необхідності все нових військових витрат в умовах "протистояння великих держав ".

Наявність розв'язаної Трампом торгової війни - це також привід для Федеральної резервної системи США умити руки, пославшись на те, що зовнішньоторговельні проблеми знаходяться поза межами компетенції американського ЦБ.

Колишній ріелтор з багатим досвідом серійних банкрутств в 2019 р, продовжує виступати на мітингах, розповідаючи про те, як за допомогою імпортних мит і торговельних обмежень він нібито "повертає велич" Америки.

Ця гра Трампа на публіку з обіцянками виборцям, погрозами в соцмережах, театральними жестами на телебаченні і іншим струсом повітря могла б здатися кумедною, якби в заручниках у цієї вистави сьогодні виявилися тільки американці, а не громадяни багатьох інших країн, щодо яких США застосовують санкції і торгові обмеження.

США в черговий раз за останні 10 років перетворилися з двигуна зростання світової економіки в джерело її головних проблем: торговий конфлікт з Китаєм, за багатьма оцінками, в тому числі американських інститутів у вигляді Міжнародного валютного фонду, стає однією з головних причин уповільнення темпів зростання світової економіки .

Але в цей раз за політичні амбіції Трампа, що домагається переобрання за рахунок демонстрації свого "мистецтва угоди", будуть розплачуватися не тільки американські виборці, а й самі американські еліти, і великі компанії: замість повернення "величі" триває девальвація значущості і авторитету США на світовій арені серед більшого числа країн Європи, Близького Сходу і Азії.

Разом з цим в минуле благополучно йдуть і казки про деяких добрих мешканців Вашингтона, що постійно переживають за благополуччя громадян Росії, Китаю, Індії, і всіх інших країн, які несуть їм "демократичні свободи", а також намагаються відстояти якісь непорушні принципи лібералізму і ринкової економіки.

Підрив довіри до американських інститутів - в рамках Світової організації торгівлі - і "переукладанням" торгових угод, над яким, не покладаючи рук, трудяться нинішня влада США, неминуче призведе до необхідності внесення змін основних законів і перегляду принципів, які все більш явно порушують самі США, наприклад у фінансовій сфері, ролі і повноваження Центрального банку - законам, написаним під впливом даних казок в 1990-і рр. в деяких країнах, зокрема в Росії.