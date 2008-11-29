Українська влада готує земельну реформу

Українська влада має намір провести земельну реформу, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками турецького бізнесу.

Як зазначив президент України, реформа дозволить відкрити ринок землі в 2020 р, яка є "найкращою в світі за якістю".

Мораторій на продаж земель сільгосппризначення почав діяти на Україні з 2001 р

У травні 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що заборона в Україні на покупку і продаж земель порушує конвенцію з прав людини. Таке рішення ЄСПЛ виніс після скарги двох громадян на заборону продажу сільськогосподарських угідь.

Однак в лютому 2019 р екс-президент Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 р

В Україні до кінця року буде проведена земельна реформа, яка вже в 2020 р дозволить створити відкритий ринок землі об'ємом 40 млн га. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він назвав українську землю кращої в світі за якістю.

Мінекономрозвитку України пропонував президентові накласти вето на законопроект, оскільки згідно з конституцією кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

Володимир Зеленський має намір прискорити і розширити приватизацію держкомпаній, включаючи монополістів - залізничні держкомпанії і пошту. Серед реформ і ті, на яких наполягають МВФ і Всесвітній банк, - скорочення дефіциту бюджету України, пом'якшення правил володіння землею.

За пропозицією Світового банку і МВФ іноземцям можуть дозволити купувати землю.

"Банки слід продати в першу чергу. Коли ми продемонструємо зміни в підході до приватизації та продажу сільгоспземель, коли ми залучимо пару великих компаній для видобутку природних копалин, всі ці приклади дадуть чіткий сигнал, що правила змінилися", - заявив в інтерв'ю Bloomberg Гончарук.