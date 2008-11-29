В Україні змінили порядок виплати субсидій

Тепер пільговики можуть самі вибрати банк, в якому будуть отримувати гроші

У середу, 14 серпня, Кабінет міністрів прийняв рішення про зміну порядку виплати житлових субсидій. За новим порядком українці зможуть самі вибирати банк, в якому хочуть отримувати виплати, передає "РБК-Україна".

Згідно з новим документом, інформацію з платіжними реквізитами пільговиків Пенсійний фонд буде передавати автоматично, тому жителі України можуть отримувати виплати і разом з пенсією.

Всього в рішенні зазначено 38 банків, яким уряд дозволив виплачувати людям пенсії.

Нагадаємо, з березня 2019 року українцям почали виплачувати субсидії "живими" грошима. Першими допомогу отримали пенсіонери, так як гроші їм нараховувалися разом з пенсією, з кожного 3-го числа. Міністерство соцполітики зобов'язана перевести гроші для нарахування субсидій Пенсійному фонду до 27 числа кожного місяця, якщо пенсіонер отримує гроші в перших числах.

Решта жителів країни отримували "живі" гроші в Ощадбанку, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.