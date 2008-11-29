|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
В Україні змінили порядок виплати субсидій
Тепер пільговики можуть самі вибрати банк, в якому будуть отримувати гроші
У середу, 14 серпня, Кабінет міністрів прийняв рішення про зміну порядку виплати житлових субсидій. За новим порядком українці зможуть самі вибирати банк, в якому хочуть отримувати виплати, передає "РБК-Україна".
Згідно з новим документом, інформацію з платіжними реквізитами пільговиків Пенсійний фонд буде передавати автоматично, тому жителі України можуть отримувати виплати і разом з пенсією.
Всього в рішенні зазначено 38 банків, яким уряд дозволив виплачувати людям пенсії.
Нагадаємо, з березня 2019 року українцям почали виплачувати субсидії "живими" грошима. Першими допомогу отримали пенсіонери, так як гроші їм нараховувалися разом з пенсією, з кожного 3-го числа. Міністерство соцполітики зобов'язана перевести гроші для нарахування субсидій Пенсійному фонду до 27 числа кожного місяця, якщо пенсіонер отримує гроші в перших числах.
Решта жителів країни отримували "живі" гроші в Ощадбанку, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com