Що відбувається, коли людина відкидає Бога

Коли людина відкидає істинного Бога, а знаходить для себе інших богів і служить їм, його внутрішній храм, його душа, руйнується, не приносячи того плоду, якого очікує від нас Сам Бог. Слідом за руйнуванням нерукотворного храму руйнуються і храми рукотворні, адже рукотворний храм без храму нерукотворного - ніщо.

Коли відбуваються ті чи інші глобальні потрясіння - війни, руйнування, всілякі катаклізми або стихійні лиха, ми намагаємося знайти цьому масу різних причин - від економічних до геополітичних. Але на головну причину люди, на жаль, не хочуть звертати уваги, і тільки справді віруюча людина розуміє, що у кожної матеріальної катастрофи є своя духовна підоснова.

Чим далі людство в своїй життєдіяльності віддаляється від Бога, тим серйозніше можуть бути наслідки для всього Всесвіту. І коли людина все далі і далі відходить від Бога, храми йому стають вже не потрібні. Він не може оцінити їх красу і значущість в цьому світі. Вони навіть починають дратувати і заважати йому як щось віджиле, несучасне і непотрібне. І це дуже поганий знак, який вказує на плачевний духовний стан людини.

Коли Христос зціляв одного сліпця, Він запитав у нього: чи бачить той що-небудь? Останній відповів, що бачить людей як ходять дерева. І це порівняння зовсім не випадково. Точно так само і в храмі, незважаючи на його видиму наповненість людьми, може виявитися по-справжньому порожньо. Святі отці неодноразово з жалем говорили, що багато людей тільки своїм зростом ходять в храм, при тому, що їх розум і серце залишаються в якому-небудь іншому місці ... і храм пустує.

Якщо ми ходимо в храм тільки заради данини традиції, тільки за звичкою, це означає, що ми не шукаємо Бога і, отже, наша душа не отримує очищення, не знаходить смирення, лагідності, молитви, і ми схожі на тих, хто ходить деревам, про які говорив євангельський сліпець. Кожна людина повинна зробити абсолютно все від нього залежне, щоб Бог захотів знайти вмістилище в його серці. І в першу чергу для цього потрібно очистити наше серце від гріхів і пороків.