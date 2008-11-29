Разновидности светодиодных устройств

На современном рынке светотехники есть большое количество разных светодиодных устройств. Подобные товары теперь считаются самыми качественными и востребованными. К недостаткам многие пользователи относят высокую стоимость, но если понимать что цена окупается в считанное время, а дальнейшая экономия на электроэнергию и вовсе колоссальная, то такой незначительный минус можно не учитывать.

Особенности светодиодных устройств

Все лампы светодиодного типа отличаются своей эффективностью, простотой и экономичностью. Такие устройства могут отличаться между собой не только светом свечения, но и размером, цоколем и предназначением. Наиболее популярными считаются лед лампы е27, которые имеют стандартный тип патрона, подходящий для классических цоколей. Такие приборы можно устанавливать в любых жилых и нежилых помещениях. Существуют и другие типы осветительной техники светодиодного типа, которые можно с легкостью размещать на улице, и не переживать о частых и резких перепадах температур.

Рассматривая большой ассортимент товаров, подобрать сразу светодиодные устройства не так просто, а все потому, что они отличаются между собой не только формой, но и модификацией. Просматривая основные характеристики лампочек и светильников, а также обращая внимание на полезные советы от специалистов, можно будет действительно правильно сделать свой выбор.

Виды современных светодиодных светильников

Рассматривая основные типы светодиодных светильников, можно заметить, что в основном выделяются два: накладные и встроенные модели. Монтаж тех или иных устройств очень прост, а значит, с ним сможет справиться каждый.Подобные конструкции обладают небольшим весом, но даже несмотря на это создают яркое и четкое освещение.

Светильники светодиодного стиля встроенного типа отличаются тем, что они устанавливаются не только в гипсокартонные, подвесные, но и в пластиковые конструкции. Они не требует никакого специального и особого обращения.

Накладные светильники менее практичны и удобны, но тоже нередко встречаются в разных интерьерах. Они имеют компактный размер, небольшой вес и высоту. Правда, несмотря на все эти особенности, такие светильники все равно имеют хорошую светоотдачу и могут помочь сэкономить расход электроэнергии в 10 раз.

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