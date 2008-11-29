На депресію краще впливають помірні тренування

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі «Медицина і наука, фізкультура і спорт», помірний режим тренувань може активувати молекули каннабіноіда в мозку і робить позитивний вплив на депресивні симптоми.

«Пошук нефармакологічних альтернатив вкрай важливий для лікування депресії», - заявив в прес-релізі Джейкоб Мейер, фахівець з Університету штату Айова і автор дослідження. «Якщо ми зможемо з'ясувати, як фізичні вправи працюють з ендоканнабіноідною системою, ми зможемо розробити оптимальні комплекси вправ».

Ендоканнабіноідна система регулює багато функцій організму людини, такі як апетит, імунітет, метаболічний обмін, біль, сон, пам'ять, настрій, травлення, реакція на запалення і ін.

У невеликому пілотному дослідженні брало участь 20 жінок з депресією. Обом групам були запропоновані півгодинні тренування на велотренажерах. Одна група повинна була підтримувати помірний темп, а друга вибирала темп за бажанням.

Жінки другої групи, надані самі собі, в основному крутили педалі в розслабленому ритмі, хоча деякі іноді прискорювалися.

Тренування високої інтенсивності не були включені до експерименту, оскільки, на думку вчених, малоймовірно, що хворі з депресією зможуть регулярно тренуватися з повною віддачею. Для цього їм треба спочатку перемогти депресію.

Вчені брали у учасниць зразки крові після кожного сеансу, а також вимірювали їх настрій і рівень тривоги через 10 і 30 хвилин після тренування.

У жінок поліпшувавсяя настрій на кожному сеансі, однак у групи помірної інтенсивності були до того ж підвищені рівні ендоканнабіноідів.

«Ці результати показують, що вплив запропонованої фізкультури помірної інтенсивності на настрій не тільки суб'єктивно, а й відображає об'єктивні позитивні зміни в організмі», - каже Джейкоб Мейер. Аналогічні результати були отримані і в попередньому дослідженні.

Тепер фахівці планують більш масштабну роботу з участю великої кількості випробовуваних, і за її підсумками будуть створені рекомендації для пацієнтів.