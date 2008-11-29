Чорна металургія: під впливом торговельних війн і дефіциту ресурсів

Політика протекціонізму з боку ЄС і США, яка була активізована в 2018 р., а також торговий конфлікт США і Китаю продовжують чинити величезний вплив на ринкову кон'юнктуру. Звуження спреду між цінами на сталь і цінами на ресурси чинить тиск на рентабельність сектора. Проте, на погляд експертів, металургія як і раніше є привабливим об'єктом для інвестицій. На основі новин з порталу metallplace.ru проведемо аналіз та прогнози розвитку металургійної галузі.

Корекція і консолідація

2018 р. видався вкрай сприятливим для металургів. Обмежувальна політика Китаю щодо скорочення сталеливарних потужностей і високий попит на сталь в Азії і Європі розігнали ціни на металопродукцію вище самих оптимістичних прогнозів на початок року. Корекція цін почалася в II півріччі і тривала до грудня 2018 р., після чого вони почали відновлюватися. Зростання цін на сталь було забезпечене зростанням цін на залізорудну сировину і стимулюючими заходами Китаю, проте висхідна динаміка була перервана загостренням торгового протистояння Китаю і США.

Звуження спреда

З-за слабкої динаміки цін на сталь і зльоту цін на залізну руду після скорочення видобутку другим за величиною експортером Бразилії Vale відбулося звуження спреду між цінами на сталь і цінами на ресурси, що знизило рентабельність сектора. За рік ціни на залізорудну сировину в Китаї додали 75%, в той час як зростання цін на прокат не перевищив 10%. У найбільш програшній ситуації опинилися компанії з низькою самозабезпеченістю сировиною. У липні спред був істотно нижче середнього історичного значення, і ми вважаємо більш вірогідною висхідну динаміку цін на сталь у II півріччі, так як вони почнуть відображати в собі більш високі ціни на залізну руду.

Протекціонізм

У березні 2018 р. США обклали 25% митом практично весь імпорт металопродукції в країну, після чого ЄС прийняв рішення захистити своїх металургів і також застосувати політику протекціонізму. Якщо у випадку з США втрати металургів були невеликі за низького обсягу експорту, то торговельні бар'єри з боку Європи зробили істотний вплив.

Торговий конфлікт Китаю і США

Торговельне протистояння двох країн є головним чинником, що негативно впливає на світовий ринок сталі. На поточний момент обсяг китайського імпорту, що знаходиться під дією американських мит, становить 250 млрд дол. або майже половину всього імпорту Китаю в США. Обсяг американського імпорту в Китай під митами становить 100 млрд дол. або 90% від всього імпорту США в Китай. Конфлікт між двома найбільшими економіками світу призвів до того, що витіснені з їх ринків товари були перенаправлені в інші країни, збільшивши пропозицію там і спровокувавши захисні дії вже на нових ринках. З цим ефектом прийнято пов'язувати головну загрозу від дій США і Китаю – падіння глобального попиту в наслідок протекціонізму та уповільнення темпів зростання світової економіки. При цьому металургійний сектор постраждає в першу чергу, будучи фундаментальною галуззю в будь-якій економіці світу. У квітні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки на 2019 р. з 3,6% до 3,3%.

Уповільнення економіки Китаю

На Китай припадає майже половина споживання сталі в світі, тому обмежувальні заходи по відношенню до країни будуть безпосередньо стосуватися світового ринку сталі. Введення торгових мит на імпорт китайських товарів з боку США мало негативний ефект на економіку Китаю, починаючи з перших місяців їх дії. Індекс PMI Китаю знижується з початку 2018 р. і кілька разів опускався нижче позначки 50 пунктів (в тому числі, в травні і червні 2019 р.), що означає скорочення виробничого сектора.

Зростання цін на залізну руду

Катастрофа в Бразилії і циклон на заході Австралії розігнали ціни на залізну руду в поточному році до історичного максимуму за останні 5 років: на початок року вартість сировини з вмістом руди 62% становила $72 за тонну, а на сьогоднішній день її значення перевищує $120 за тонну. Так, в січні 2019 р. стався прорив дамби, що належить бразильському залізорудному гігантові Vale. Внаслідок катастрофи компанія повідомила про зниження прогнозу поставок у поточному році на 70 млн тонн, що відповідає 4% від обсягу морських поставок залізної руди. Найбільші гравці ринку заявили про нездатність компенсувати втрати. На тлі різкого скорочення пропозиції ціни на залізну руду зросли і закріпилися на нових високих рівнях. Незважаючи на прогрес в судовому розгляді і дозвіл на введення частини потужностей Vale в експлуатацію, ціни поки ігнорують цю подію. Прогноз

У другому півріччі очікується зростання цін на сталь у рамках нормалізації спреду між цінами на сталь і цінами на ресурси як наслідок закриття виробничих потужностей під тиском низької рентабельності виробництва.

Прогноз цін на сталь очікує зниження їх середніх значень на 12% і 7% в 2019-2020 рр. відповідно. Прогнози засновані на те, що одночасне існування сприятливих факторів, які зумовили різке зростання рентабельності металургів в I половині 2018 р., малоймовірно і подальше зниження цін є закономірним підсумком.

У своїх прогнозах виходимо з декількох передумов: 1) заходи Китаю щодо скорочення вугільних і металургійних потужностей будуть мати обмежений характер, так як багато виробників вже модернізували виробництва для відповідності стандартам; 2) протекціонізм та торгові війни продовжать чинити тиск на ціни.

Експерти з обережністю дивляться на сектор, так як вплив економіки Китаю, яка останні місяці демонструє незадовільні результати, на світову металургійну галузь величезна, а наслідки торгових воєн можуть бути недооцінені.