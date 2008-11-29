Центральні банки світу обмірковують радикальні заходи

Політика негативних процентних ставок стає все більш привабливою як інструмент валютного контролю.

Якщо раніше до політики негативних ставок вдавалися тільки країни з хронічно низькою інфляцією, наприклад Японія або члени ЄС, то зараз багато центробанків замислюються над тим щоб взяти її на озброєння, для того щоб зупинити небажану валютну динаміку.

Так буквально недавно регулятори Австралії, Індії та Таїланду приголомшили ринки наполегливим зниженням ставок, що стало відповіддю на розширення наслідків американо-китайської торгової війни.

На ймовірне зниження ставок до негативних значень також натякнув Резервний банк Нової Зеландії, всього 30 років тому зайнявся таргетуванням інфляції. Як писали раніше, на початку серпня регулятор уже різко знизив ставки відразу на 50 б. п. до історичного мінімуму - 1%. При цьому курс національної валюти був знижений до 3,5-річного мінімуму.

Той факт, що такі суперечливі інструменти розглядаються все активніше, підкреслює дилему, з якою стикаються центральні банки по всьому світу. Глобальне уповільнення змушує їх іти на крайні заходи, захищаючи свою економіку від надмірного зміцнення валюти.

Китайсько-американська тарифна війна завдала шкоди глобальним ланцюжках поставок і виробничої активності, сповільнила зростання, що залежать від експорту азіатських економік і підштовхнула деякі центральні банки до зниження ставок в надії стимулювати експорт через ослаблення національної валюти.

Це в свою чергу розпалило страхи перед циклом конкурентних девальвацій і спонукало деяких політиків задуматися про більш радикальні інструменти.

"Резервний банк Нової Зеландії явно діє з попередженням. Ми увійшли в цикл зниження ставок глобального масштабу, - цитує Reuters дилера з OM Financial Стюарта Айва. - Справа не в тому, що РБНЗ діє сам по собі. Всі інші думають про те ж".

Тим часом, при більш уважній оцінці ситуації в Європі і в Японії, де діють негативні ставки, варто відзначити, що більш пильний погляд на Європу і Японію, де існують негативні показники, показує, що ефект від цього в кращому випадку був змішаним.

До недавнього часу прийняття таких нетрадиційних заходів було віддаленою перспективою для більшості центральних банків в швидкозростаючій Азії, де в цілому більш високі ставки давали достатньо можливостей для скорочення під час спаду.

Дійсно, до переходу ФРС в кінці минулого року до "голубиної" грошово-кредитної політики навіть занадто швидке зниження ставок вважалося ризикованим, оскільки воно могло викликати масовий відтік капіталу.

Однак торгова напруженість і нестабільність ринків змушують деякі азіатські економіки, особливо ті, які залежать від торгівлі, шукати способи мінімізувати збиток, що наноситься експорту сплеском зростання національних валют.

Негативна курсова політика представляється корисним інструментом для досягнення цієї мети, оскільки вона допомагає розширити розрив в процентних ставках зі Сполученими Штатами і тим самим утримати валюти від підвищення по відношенню до долара.

"Я думаю, в першу чергу негативні ставки просто знімають тиск з обмінного курсу", - вважає колишній високопоставлений чиновник новозеландського регулятора Майкл Редделл.

В цьому відношенні політика принесла певні успіхи в Європі. З тих пір як ЄЦБ прийняв негативні ставки п'ять років тому, євро втратив трохи більше однієї шостої своєї вартості проти долара США.

Але досвід Банку Японії малює іншу картину. Ефект ослаблення ієни від введення негативних ставок був недовгим. Всього за п'ять місяців ієна виросла майже на 20% по відношенню до долара.

В єврозоні середня вартість корпоративних запозичень знизилася до червня цього року до 1,6% проти 2,8%, що були на момент прийняття ЄЦБ негативних ставок в червні 2014 р. Хоча економічне зростання спочатку було бурхливим, зараз воно близьке до стагнації. За II квартал показник піднявся лише на 0,2%. Інфляція, яку ЄЦБ хоче зберегти низькою, але все ж близькою до 2%, досягла 17-місячного мінімуму в 1,1% в липні.

Переваги негативних ставок виявилися сумнівними і в Японії, де роки активного друкування грошей вже підштовхнули ставки до нуля. Ставки банківського кредитування, які були на рівні 0,80% в січні 2016 року, коли Банк Японії прийняв рішення про негативні ставки, в червні цього року склали 0,75%.

Найбільшою перешкодою для прийняття негативних ставок може бути навантаження, яку вони надають на маржу фінансових установ.

Така ситуація чітко спостерігалася в Японії, де комерційні банки домоглися незначного прогресу в диверсифікації бізнесу за межами традиційного кредитування. Інтенсивна конкуренція в переповненій галузі змусила багато банків кредитувати клієнтів по майже нульовими ставками. Банк Японії попередив в квітні, що майже 60% регіональних банків можуть понести чисті збитки через десять років у разі подальшого падіння корпоративних запозичень. У підсумку все це може мати тяжкі наслідки не тільки в економічному, а й політичному плані.