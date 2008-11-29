Что делать, если компьютер стал медленнее работать?

Работа компьютера или ноутбука неизбежно сопряжена с засорением операционной системы ненужными файлами. При установке и работе многих программ создаются временные, резервные и дополнительные файлы, засоряется записями реестр, так же неизбежно оставляют свои следы серфинг по интернету и скачиваемые файлы. Вследствие, замедляется работа компьютера, тем больше, чем больше засорена система. Устройство начинает зависать, переставая на какое-то время давать отклик, сайты в интернете начинают гораздо медленнее загружаться, время включения компьютера заметно увеличивается. Беспорядок в файловой системе компьютера создаёт потребность в больших временных затратах на выполнение любых действий. Главным решением будет очистка компьютера и оптимизация всех процессов системы. Если не производить данную процедуру своевременно, возникает риск преждевременного выхода из строя вашего компьютера.

Скромный софт с широким функционалом

В сети существует множество различных программ-оптимизаторов и чистильщиков. К сожалению, большинство из них либо платные, либо имеют ограниченный функционал, совершая либо очистку, либо оптимизацию. Многие программы не имеют возможности настраиваться на автоматическую работу по запланированному сценарию. В невероятном обилии программ сложно найти по-настоящему эффективную и надёжную программу. Обратите внимание на оптимизатор работы Wondows — это один из лучших чистильщиков и оптимизаторов ПК на сегодня.

После скачивания, установки и запуска программы можно запустить процесс оптимизации. По настройке программы есть вся информация на странице сайта разработчика fast-computer.su. По завершении процесса скорость работы компьютера значительно повысится.

Основные преимущества программы для ускорения работы компьютера

1. Быстрая генеральная уборка в файловой системе компьютера

2. Оптимизированное распределение нужных файлов и, следственно, ускорение работы всей системы

3. Полностью настраиваемый инструмент, используйте в любой момент то, что необходимо

4. Понимание процесса. Интерфейс прост и удобен, программа быстро осваивается даже детьми

5. Экономия времени и пространства. Куча софта в одной программе, зачем больше?

Больше возможностей при ручной настройке

Продвинутые пользователи найдут полезным функционал настройки программы. Можно полностью настроить список мест и файлов для очистки, вручную отключив их в разделе "Очистка". При нажатии на категории будет показан список файлов, которые программа сочла необходимым удалить.

В разделе "Реестр" указывается весь список лишний записей, засоряющих реестр операционной системы. Есть возможность ручной настройки списка путём отключения выбора тех или иных записей для удаления.

Раздел "Инструменты" порадует большим функционалом. Запускайте вручную процессы поиска дублирующихся файлов на компьютере, поиска больших файлов, которые по факту могут быть уже не нужными дистрибутивами уже установленных программ, либо просто потерявшими актуальность файлами, занимающими большое пространство. Кнопка "Удаление программ" позволит в удобном интерфейсе выбрать какой установленный софт стоит стереть.

При желании на вкладке "Планировщик" есть возможность настроить периодический запуск программы в автоматическом режиме для своевременного приведения операционной системы в порядок.

Более подробное описание есть на сайте . Используйте правильный, проверенный профессиональный софт.