Нафта піднесла Саудівську Аравію, а недолік води її зруйнує

Ер-Ріяд зводить хмарочоси із запаморочливою швидкістю, проте є невидима перепона, яка загрожує руйнуванням королівства в пустелі.

Пляшки з водою рухаються по конвеєру на заводі Berain в Ер-Ріяді, а калюжі води скупчуються на бетонній підлозі. На другому складі резервуари видають гул, так як вода, що надходить з дорогоцінних підземних джерел, проходить шестиступеневий процес очищення, перед тим як її розіллють в пляшки.

"У Саудівській Аравії є тільки два джерела води: море і глибокі колодязі. Ми знаходимося в центральному регіоні, і тут тільки глибокі колодязі, з яких видобувають воду", - говорить Ахмед Сафар Аль Асмар, керуючий одним з двох заводів Berain в Ер-Ріяді .

Асмар не турбує проблема водопостачання Саудівської Аравії. Можливо, це й не дивно, враховуючи, що він заробляє на життя продажем води.

"Згідно з дослідженнями в деяких джерелах води вистачить ще на 150 років", - вважає він.

Однак його впевнені прогнози не підкріплюються фактами. Один з експертів по підземним водам Саудівської Аравії в Університеті короля Фейсала ще в 2016 р передбачив, що запасів води в королівстві вистачить ще на 13 років.

"Ресурси підземних вод Саудівської Аравії виснажуються дуже швидкими темпами. Велика частина води надходить з глибинних водоносних джерел. Згідно з прогнозами цих ресурсів вистачить на 25 років", - заявила Продовольча і сільськогосподарська організація ООН ще в 2008 р.

У країні з її рідкісними дощами постійне осушення підземних вод може обернутися катастрофою.

Підземні води складають приблизно 98% природної прісної води в Саудівській Аравії.

Так що, якщо нафта створила цю державу, нестача води її зруйнує. Однак ще є час знайти радикальні рішення, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Поки в Ер-Ріяді, здавалося б, не усвідомлюють небезпеку, яка нависла над королівством. У ньому йде будівельний бум, з'являється все більше хмарочосів.

Всі знають, що це місто в пустелі зобов'язане своїм існуванням відкриттям нафти в 1938 р Проте все менше людей розуміють, що вода була не менш важливим ресурсом, ніж нафта.

Десятиліттями докладалися зусиль, спрямованих на те, щоб змусити цвісти пустелю і годувати населення міста. Це сприяло розвитку сільськогосподарських проектів по вирощуванню вологолюбних культур, таких як пшениця, на сільськогосподарських угіддях, розвиток яких залежав від оцінок і розрахунків, схвалених королівською сім'єю.

Багато ставлять під сумнів точність оптимістичних оцінок королівства щодо запасів нафти. Однак загроза нестачі води, що насувається може виявитися ще більш страшною проблемою.

Саудівська Аравія споживає в 2 рази більше середньосвітового кількості води на людину, 263 літри на душу населення в день, і цей обсяг збільшується на тлі мінливого клімату, через який запаси води незабаром будуть обмежені.

У березні королівство запустило програму "Катра", в рамках якої громадяни повинні скоротити споживання води. Її мета - до 2020 року обсяг споживання води повинен скласти 200 літрів на людину в день, до 2030 р - 150 літрів.

Програма повинна реформувати сільськогосподарську галузь, яка страждає від нестачі води, скоротивши державні стимули для виробництва зернових. Загальна кількість зрошуваних сільгоспугідь поки не зменшилася, оскільки виробники переключаються на виробництво більш прибуткових культур, які вимагають великої кількості води. Almarai, великий виробник продуктів харчування, скуповує землі в США, на ділянках поблизу Лос-Анджелеса і Арізони, а також в Аргентині. Там він має намір вирощувати вологолюбні люцерну, яка необхідна для того, щоб годувати корів.

Національний план перетворень Саудівської Аравії "Бачення-2020", частина ініціативи "Бачення-2030", спрямований на скорочення кількості води, одержуваної з підземних водоносних джерел, яка використовується в сільському господарстві. В рамках цього плану передбачається використовувати 191% водних ресурсів для сільського господарства, а не 416%, які відповідно до оцінок використовуються зараз.

"Це означає, що Саудівська Аравія використовує викопну воду, яка оновлюється дуже і дуже повільно", - зазначає Ребекка Келлер з Stratfor, фірми, що займається розвідкою і геополітичним аналізом.

Опріснення морської води довгий час вважалося ефективним засобом проти зростаючої загрози нестачі води на Близькому Сході. Саудівська Аравія займає лідируючі позиції в світі за обсягом опріснення води, яку вона виробляє. Зараз в королівстві працює 31оприснююча установка. Опріснення води, на відміну від природної прісної води, становить 50% води, споживаної в Саудівській Аравії. Інші 50% видобуваються з підземних вод.

Але це пов'язано з високими енерговитратами. За даними МЕА, в 2016 р тільки 3% водопостачання Близького Сходу проходило процес опріснення, але це займало 5% від його загальних енергетичних витрат. Дослідники з Університету короля Абдельазіза в Джидді підрахували, що потреба в опрісненні води зростає на 14% щорічно. Однак вони додають, що "опріснення - це дуже дорогий і нестабільний процес". Опріснювальні установки завдають шкоди навколишньому середовищу, так як в результаті їх роботи в повітря надходять забруднюючі речовини, більш того, морські екосистеми наражаються на небезпеку.

Недавнє рішення використовувати сонячну енергію, а не викопне паливо, для опріснення означає, що перший комерційний завод буде запущений в 2021 р

Келлер каже, що розвиток технології опріснення води в Саудівській Аравії може змінити відносини королівства з іншими країнами регіону, зокрема з Ізраїлем.

"У них є всі технологічні можливості для опріснення, і водний сектор Саудівської Аравії може отримати велику користь з цих відносин, враховуючи, що у обох країн налагоджені геополітичні відносини з питання Ірану", - відзначає вона.

Найскладніше завдання - змінити звички споживання води, щоб уникнути надзвичайної ситуації з нестачею води. Королівство реалізує проект "Червоне море", туристичний рай розміром з Бельгію, мета якого залучати мільйон відвідувачів на дикі пляжі і ставати клієнтами 50 нових готелів. Ця гігантська конструкція передбачає зростання використання водних ресурсів, так як на курорті буде використовуватися 56 тис. куб. м води на день.

"Це пустеля. І нестача води тут - найголовніша перешкода", - зазначає Келлер.