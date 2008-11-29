Чому куріння травички підсилює почуття голоду

За останні кілька років багато країн послабили законодавство щодо марихуани. І поки в одних регіонах пом'якшення відбувається лише щодо медичної марихуани, інші легалізують і звичайне куріння травички.

Все це цілком природним чином призвело до того, що вплив марихуани на організм стали вивчати більш активно і ретельно, ніж будь-коли. Хоча питання про те, чому куріння травички викликає переїдання (а це - спасибі масовій культурі - один з найвідоміших її ефектів), залишався відкритим.

До цих самих пір.

Тому що нове дослідження на тему, проведене групою вчених з різних країн і опубліковане в Journal of Psychopharmacology, здається, готове пролити світло на те, що відбувається.

Для першого експерименту вчені зібрали 750 чоловік з досвідом куріння травички, які відповідали на питання про те, наскільки приємним стає вживання їжі після марихуани і що саме відбувається з тілом в процесі (наприклад, посилюються чи відчуття жування і ковтання).

Це було потрібно для того, щоб ще раз переконатися, що куріння марихуани дійсно стимулює апетит. А ще - щоб подивитися, наскільки сильні тут гедоністичні (їжа як задоволення) і апетитні (їжа як потреба) фактори.

Аналіз відповідей показав, що обидва типи факторів мають тут значення. Але в той час як апетитні фактори змушують людину почати їсти, гедоністичні фактори не дають йому зупинитися.

І хоча дослідження не розглядало неврологічні або біологічні механізми, що лежать в основі того, що відбувається, загальна картина змусила вчених згадати про попередньому дослідженні, в якому симуляція канабіноїдних рецепторів у гризунів змушувала їх енергійно шукати їжу і переїдати.

Причому, пов'язано це було як зі зростаючим почуттям голоду, так і з підвищеною здатністю відчувати запах їжі. І, очевидно, те ж саме відбувається з людьми.

Цікаво, що частота куріння травички, мабуть, притупляє ефект. У всякому разі, це відбувається, коли мова йде про мишей з перестімулірованнимі канабіноїдних рецепторами.