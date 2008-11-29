Що потрібно просити у Бога?

Багато у відповідь на подібне питання попросили б, швидше за все, у Бога щастя, благополуччя, матеріального достатку, успіху, здоров'я. І, на жаль, мало хто з нас попросив би у Господа духовного прозріння. Але якби людина розуміла, що значить побачити Бога, то погодилася б йти до Нього через будь-яку темряву і труднощі, через будь-які перешкоди і лиха.

За словами священномученика Григорія (Лебедєва), як сліпий скидає з себе останній одяг, так і ми повинні скинути з себе будь-яку прихильність до цього світу і його благ, якщо хочемо успадкувати Царство Христа. І якщо на нашому шляху буде стояти те, що, як нам здається, так необхідно нам, те, без чого ми не мислимо свого існування, ми повинні рішуче зректися від нього.

Прихід Христа в цей світ буде мати для нас значення тільки в тому випадку, якщо ми відмовимося від звичних нам цінностей, другорядних речей і прохань, які тільки затуляють від нас Бога, а будемо просити про головне, щоб Господь зцілив нашу сліпоту - сліпоту духовну.

Головна мета нашого буття - споглядання Бога, але щоб побачити Його у своєму житті, ми повинні прозріти духовно. Духовний зір - це бачення істини, і це бачення починається з того, що людині відкриваються її гріхи. Побачивши свої гріхи, людина починає розуміти, що ніхто, ні сама людина і ніяка людська сила, не може звільнити її від їх вантажу. Зробити це може один тільки Бог. У той же час преподобний Ісаак Сирін говорить: бачення власних гріхів настільки велике, що той, хто побачив свій гріх, більше навіть того, хто воскрешає мертвих.

Христос народився тільки з однією метою - піднести на Небо кожного з нас і зробити учасником Свого вічного Царства. Однак, якщо ми не прозріємо, якщо ми не спробуємо за допомогою Бога зняти зі своїх духовних очей пелену гріха, ми ніколи не зможемо побачити в своєму житті світло Божественної благодаті. Ми будемо бачити тільки тінь життя, а не саме життя.

І тому ми повинні просити Всемилостивого Бога, в першу чергу, дати нам можливість очиститися від гріха і прозріти духовно.