Переваги та особливості італійської керамічної плитки

Сьогодні керамічна плитка є одним з найбільш поширених облицювальних матеріалів, затребуваних як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Досить активно використовується цей матеріал для створення підлогового покриття, обробки сходів, доріжок і так далі.

Особливе місце серед відомих і популярних виробників керамічної плитки займали завжди заводи, розташовані в Італії. Саме італійські заводи і фабрики вважають визнаними лідерами за кількістю проданих колекцій і замовників. По всьому світу в найпопулярніших салонах оздоблювальних будівельних матеріалів можна знайти колекції італійської плитки, що відрізняються якістю і неповторними дизайнерськими рішеннями. Для багатьох споживачів уособленням якості і надійності у великому виборі керамічної плитки є італійська продукція. Ці вироби володіють особливим стилем, неповторним шармом і елегантністю. Гарантом переваги італійської продукції у сфері виробництва керамічної плитки є багаторічні традиції, які в цій країні бережуть і намагаються зберегти і в наші дні, для того щоб передати в спадщину майбутньому поколінню.

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Сьогодні плитку вибирають не тільки за кольором. Сучасний матеріал відрізняється призначенням, тобто для різних приміщень і цілей консультант підбере для вас потрібну плитку. Є варіанти для зовнішньої обробки, які відрізняються морозостійкістю і стійкістю до стирання. Інші колекції створені саме для підлогових покриттів і володіють спеціальним нековзким поверхневим шаром. Який би варіант ви не вибрали, італійська плитка завжди буде чудово високої якості і найкращого дизайну.

Самі італійці вважають найважливішими такі якості керамічної плитки:

Висока міцність. Керамічна плитка – твердий і зносостійкий матеріал. Цей матеріал відмінно витримує навантаження від людської життєдіяльності.

Поверхня, обкладена плиткою, абсолютно непроникна. Саме тому кераміка є основним матеріалом для обробки приміщень з підвищеною вологістю і безпосереднім контактом поверхонь з водою.

Пожежобезпечність. Італійці з недовірою ставляться до сучасних пластикових оздоблювальних матеріалів.

Різноманітність формату плитки. Вона може бути як прямокутним, так і будь-якої неправильної форми. Довжина сторони прямокутної плитки може бути від декількох сантиметрів до метра і більше. Застосування різнобарвної затірки дозволяє виконати розшивку поверхні. Ця розшивка вносить додаткові акценти в сприйняття геометрії поверхні і всього приміщення, надає їй бажану фактуру.

Екологічність.

Керамічна плитка виконує кілька важливих функцій:

Естетична. Вона грає основну роль в оформленні дизайну приміщення;

Гігієнічна. Поверхня керамічної плитки абсолютно непридатна для розвитку бактерій і грибків, що дуже важливо для ванної, вона легко очищається від бруду.

Багатюща різноманітність дизайну продукції дозволяє підбирати варіанти в залежності від творчої задумки або призначення приміщення. Італійська плитка для ванної відрізняється не тільки чудовим зовнішнім виглядом, але і не слизьким покриттям, вологостійкістю, довговічністю. Грамотно підібраний варіант прикрасить кімнату, надавши їй оригінальність, вишукану і аристократичну атмосферу.

Італійська плитка для кухні — це чудовий матеріал для декорування. Бездоганна якість і елегантний дизайн будуть радувати власника протягом усього терміну експлуатації оздоблювального матеріалу.