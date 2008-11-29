Тюнінг автомобіля. Віброізоляція і шумоізоляція салону

На сьогоднішній день, шумоізоляція автомобіля-вже перестала бути предметом розкоші, і перейшла швидше в розряд життєвих необхідностей. У часи, коли автомобіль для багатьох був нездійсненною мрією і показником достатку, його шумоізоляційні або зовнішні якості цінувалися не сильно. Однак сучасний автовласник значно вибагливіший, кожен прагне купити крутіше, подорожче, престиж йому подавай і підвищену комфортабельність.

Кожен автомобіліст мріє про приємну тиху і спокійну поїздку. Коли автомобіль має прекрасну шумоізоляцію, водій набагато менше втомлюється і не відволікається на різні сторонні звуки.

Так ось як довели численні експерименти, дослідження та інші спрямовані на поліпшення життя автомобіліста речі, джерелами шуму в автомобілі часто стає вібрація, яка виникає при роботі двигуна, за допомогою елементів кріплення вона передається на кузов автомобіля, і потім вже по ланцюжку в салон вашого авто. Результатом цієї прекрасної звукопровідності стає скрип і деренчання, яке просто зводить з розуму. Найчастіше недорогі автомобілі мають низькоякісне пластмасове обладнання салону, а також мають погано підігнані частини, які здатні іноді навіть заглушати сторонні звуки від двигуна. Як варіант, осередком поширення може бути автомобільний інструментарій, або вміст речового ящика і т.д. Іншими словами закріплювати потрібно все те, що не закріплено, а також регулярно підтримувати порядок у салоні. В інших випадках проблема деренчання, скрипів, а також інших шумів вирішується тільки за допомогою шумоізоляції.

Проста шумоізоляція салону авто складається з таких основних ділянок:

Двері Карти дверей, панель приладів Стеля Стать Капот і багажник

Один з найбільш складних, в плані шумоізоляції, елементів автомобіля є двері, так як при установці нових більш сучасних динаміків, як правило, чується металеве деренчання.

Підлога автомобіля - це основа, яка є основним осередком шуму ззовні. Лікується ця проблема досить просто у спеціалізовану тюнінговому центрі car-silence.com.ua — підлога покривається спеціальним шумоізоляційним матеріалом, який усуває вібрацію металу, і перешкоджає проникненню стороннього шуму в салон.

Для даху і стелі автомобіля - всі ті ж самі роботи, що і для підлоги.

Автомобільний багажник, у більшості автовласників, часто захаращений всяким, на перший погляд, життєво необхідними речами, які «колись-то, напевно, можуть стати в нагоді». Разом з тим, нерідко багажник є і приміщенням для потужного сабвуфера. Відтворення низьких частот супроводжується серйозною вібрацією, більш того, щоб звук не блукав де попало і не супроводжувався деренчанням металевих і пластикових стінок, стінки багажника також проклеюються «шумкою».

Встановлюючи шумоізоляцію, слід врахувати також і рівень зовнішнього шуму, який виникає внаслідок усіляких аеродинамічних факторів і особливостей кузова конкретної моделі автомобіля. Погіршує ситуацію також і протектор, тип і малюнок шин. У разі неможливості заміни шин, можна усунути інші не менш важливі джерела зовнішнього шуму, які практично завжди піддаються регулюванню. Так, нерідко джерелом зайвого шуму може виявитися навісне обладнання, таке як: дзеркала заднього виду, знімний багажник, додаткові спойлери і антикрила, антени, а також усілякі пластикові обважування і доповнення, які виконують лише декоративну функцію.

Однак, не можна говорити про автомобільну шумоізоляції, не торкнувшись не маловажне питання боротьби з вібраціями. Трапляється так, що причиною шуму стає несправність того чи іншого вузла або агрегату, як то двигун, КПП, або ходова. У таких випадках, мабуть, лише ремонту під силу усунути зайве шумоутворення і поліпшити загальний рівень комфорту в салоні вашого авто. Іноді трапляється так, що джерело шуму і зовсім неможливо усунути через їх конструктивних особливостей, які можна змінити лише при повному переплануванні і серйозному тюнінгу всього автомобіля. Шум, наприклад, може виникати через погано збалансованих вузлів трансмісії і силових агрегатів, а також не досить продуманої конструкції автомобільного кузова або нестачі жорсткості. Що стосується інших причин поганої шумоізоляції, то з ними можна і навіть потрібно боротися.

У свою чергу матеріали для шумоізоляції діляться на два типи: вібродемпфери і звукоізолятор (теплоізолятори). Другий тип матеріалу має слабку звукопровідність і низьку теплопровідність за рахунок своєї бульбашкової структури. Бульбашки здатні поглинати звук, тим самим ізолюючи автомобільний салон від стороннього шуму, що надходить ззовні, а також моторного відсіку. Що стосується першого варіанту, то його основним завданням є усунення вібрації кузова, а також будь-якого іншого «заліза».

Важливо розуміти, що шумоізоляція – досить відповідальна справа, а результат часто безпосередньо залежить від професіоналізму і якості роботи фахівця. Зазвичай завжди, поверх вібродемпферного матеріалу наносять дрібнопористу звукоізоляцію. До речі, технологія проведення шумоізоляційних робіт для різних марок автомобілів може істотно відрізнятися, однак принцип дії один і той же. В цій справі головне не перегнути палицю, в іншому випадку, «рідні» кріплення можуть просто не впоратися з вагою наклеєних додаткових матеріалів.

У разі правильно проведених шумоізоляційних робіт ви отримаєте не тільки позитивний настрій, але й істотну фінансову економію. Оскільки при установці кондиціонера, термоізоляційні властивості допоможуть утримати зимову прохолоду в літню пору, а також збереже тепло в січневу холоднечу. І найголовніше, ви позбудетеся від стороннього шуму і зможете отримати 100% насолоду від їзди на своєму автомобілі.