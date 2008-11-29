Зеленський спростив отримання українського громадянства переслідуваним на батьківщині росіянам

На сайті президента з'явився відповідний указ.

Володимир Зеленський підписав указ про спрощення отримання українського громадянства іноземцями. Документ опублікований на сайті президента вранці 13 серпня.

Указ стосується зокрема росіян. Підставою для спрощеної процедури отримання українського паспорта є переслідування в Росії з політичних мотивів.

Жителям інших країн, які хочуть вступити в українське громадянство, потрібно довести участь в "заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони України". Зокрема в збройному конфлікті на Донбасі.

Проект закону президент доручив розробити Кабінету Міністрів у тримісячний термін і внести його на розгляд Верховної Ради. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

12 серпня Зеленський своїм указом затвердив склад Комісії при Президентові України з питань громадянства.

У кого з росіян вже є паспорт України

З 2014 року громадянство отримали росіяни Марія Гайдар, колишні депутати Державної Думи Денис Вороненко та Ілля Пономарьов, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, доброволець АТО Юлія Толопило. У червні громадянство також отримали громадяни Білорусі та Грузії, які воювали на Донбасі.

В Україні не дозволено подвійне громадянство, тому переслідуваним росіянам доведеться відмовитися від свого паспорта. Також одна з умов отримання українського документа - знання української мови.

Росія першою почала спрощувати отримання громадянства

Президент Росії в квітні вперше опублікував указ, який спрощував отримання російського громадянства жителям так званих "ЛНР" і "ДНР". Через кілька місяців документ розповсюдили на жителів усього Донбасу і колишніх жителів Криму, які покинули півострів до 2014 року.

Україна і влади декількох країн заявили, що не визнаватимуть російські паспорти перерахованих категорій громадян.

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого "для етнічних українців з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини". До нього цю ідею просував міністр закордонних справ Павло Клімкін. І український МЗС нібито вже з лютого 2019 року працював з деякими депутатами Верховної Ради над законопроектом про подвійне громадянство для українців з усього світу, крім Росії.